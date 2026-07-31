Trump spune că nu a discutat cu Infantino despre posibilitatea ca FIFA să ofere participaţii unor investitori externi

<1 minut de citit Publicat la 20:25 31 Iul 2026 Modificat la 20:25 31 Iul 2026

Președintele SUA, Donald Trump și președintele FIFA, Gianni Infantino, la finala Cupei Mondiale 2026. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, le-a declarat vineri jurnaliştilor, la Camp David, că nu a discutat cu preşedintele FIFA, Gianni Infantino, despre posibilitatea ca forul fotbalului mondial să ofere participaţii unor investitori externi, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Gianni Infantino şi-a anunţat miercuri planul de a crea FIFA Forward Enterprise (FFE), o filială evaluată la 20 de miliarde de dolari, din care intenţionează să vândă 20% din acţiuni pentru a strânge aproximativ 4,2 miliarde de dolari.

FIFA a anunţat vineri că intenţionează să-şi continue planul de a crea o entitate comercială deschisă investitorilor privaţi, în ciuda criticilor şi ameninţărilor de boicot din partea naţiunilor europene.

Potrivit presei internaţionale, un grup de investitori privaţi, care ar urma să deţină în comun aproximativ 20% din FFE, va fi condus de Thrive Eternal, o companie fondată de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.

Trump şi Infantino au o relaţie strânsă în urma Cupei Mondiale FIFA găzduite în această vară de Statele Unite, Canada şi Mexic.