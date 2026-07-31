FIFA sfidează boicotul UEFA și continuă planul de a vinde o parte din companie investitorilor privați. „Nimeni nu vinde fotbalul”

Președinele FIFA, Gianni Infantino. Foto: Hepta

Federaţia internaţională de fotbal (FIFA) a anunţat, vineri, că intenţionează să-şi continue planul de a crea o entitate comercială deschisă investitorilor privaţi, în ciuda criticilor şi ameninţărilor de boicot din partea naţiunilor europene, informează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

„Procesul nostru de consultare planificat a fost perturbat de relatări eronate din mass-media. Vom continua acest proces de consultare pentru a ne asigura că fiecare asociaţie membră îşi poate exprima votul pe baza faptelor”, a transmis organizaţia.

FIFA a anunţat, marţi, că intenţionează să creeze o filială dotată cu un capital de 20 de miliarde de dolari pentru a gestiona Cupa Mondială şi celelalte evenimente ale sale, oferind investitorilor externi participaţii până la 20%.

Potrivit planului, forul fotbalistic mondial vrea să înfiinţeze FIFA Forward Enterprise pentru a supraveghea operaţiunile comerciale şi evenimentele pe care le organizează.

Propunerea a atras critici puternice din partea confederaţiilor regionale, care au declarat că au fost luate prin surprindere de planul de a atrage investitori privaţi în fotbal.

UEFA, forul de conducere al fotbalului european, care a acuzat FIFA că pune la vânzare „sufletul” acestui sport, a votat joi boicotarea tuturor turneelor FIFA, împreună cu cele 55 de naţiuni membre ale sale.

„Nimeni nu vinde fotbalul. FIFA nu ar lua vreodată în considerare acest lucru”, a declarat organizaţia condusă de Gianni Infantino.

„Toată lumea are dreptul să-şi exprime opoziţia şi să solicite clarificări suplimentare, dar nicio entitate singulară nu poate pretinde că reprezintă toate cele 211 asociaţii membre din întreaga lume. Fiecare asociaţie ar trebui să aibă voie să examineze propunerea şi să aibă un cuvânt de spus în conturarea propriului viitor. Acestea sunt principiile democratice ale FIFA”, subliniază federaţia internaţională.

CONCACAF respinge planul FIFA

CONCACAF, organismul care regrupează 41 de federaţii naţionale de fotbal din America de Nord, America Centrală şi Caraibe, a respins oficial, joi, planul, informează AFP, potrivit Agerpres.

„În timpul întâlnirii, membrii şi-au exprimat îngrijorări serioase cu privire la lipsa unui proces echitabil în jurul acestei propuneri, termenul artificial scurt impus şi faptul că niciun organism de conducere competent al FIFA nu a revizuit-o sau aprobat-o.

De asemenea, a fost pusă sub semnul întrebării necesitatea de a utiliza investiţii de capital privat pentru a finanţa noile programe FIFA Foward (un program global de dezvoltare a fotbalului) şi pe cele existente, după cea mai profitabilă Cupă Mondială din istorie.

Din aceste motive, CONCACAF şi cele 41 de asociaţii membre au respins propunerea, reafirmând că viitorul fotbalului, şi cel mai mare atu al său, trebuie să rămână în mâinile familiei noastre fotbalistice”, a transmis CONCACAF, într-un comunicat.

CONCACAF, organismul de conducere al celor trei ţări coorganizatoare ale Cupei Mondiale 2026 recent încheiate (Statele Unite, Mexic şi Canada), nu a menţionat un boicot, dar i-a instruit pe reprezentanţii săi din Consiliul FIFA „să-l îndemne pe preşedintele FIFA să se asigure că toate aspectele respectă procesele de guvernanţă corespunzătoare prin intermediul serviciilor FIFA şi al Consiliului FIFA, în conformitate cu statutele FIFA”.