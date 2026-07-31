Eșec în Australia: au interzis accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, dar nu s-a schimbat nimic

Australia a introdus această interdicţie din cauza preocupărilor privind impactul reţelelor sociale asupra sănătăţii mentale şi fizice a copiilor şi tinerilor. Foto: Getty Images

Deși copiii sub 16 ani din Australia nu mai au voie de trei luni să acceseze rețelele sociale, interdicția nu i-a afectat cu nimic. Numărul de conturi a scăzut într-adevăr, dar copiii au găsit alte metode de a petrece timp pe Facebook, Instagram, TikTok sau alte platforme. Un studiu realizat de Autoritatea de reglementare a internetului din Australia a concluzionat că aceștia petrec la fel de mult timp pe rețelele sociale ca înainte să le fie interzis accesul, relatează Agerpres.

Autoritatea de reglementare a internetului din Australia a constatat că mai mult de 8 din 10 adolescenţi australieni continuau să utilizeze reţelele sociale la trei luni după intrarea în vigoare a interdicţiei impuse de guvern.

Explicaţia autorității este că societăţile care operează rețelele sociale nu au reuşit să implementeze verificări eficiente ale vârstei, relatează vineri Reuters.

Copiii sub 16 ani petrec la fel de mult timp pe rețelele sociale

În studiul publicat vineri, agenţia eSafety a mai constatat că majoritatea copiilor cu vârste cuprinse între 10 şi 15 ani foloseau reţelele sociale în luna martie la fel de frecvent ca înainte de intrarea în vigoare a interdicţiei, pe 10 decembrie anul trecut.

În același timp, gradul de conştientizare a părinţilor cu privire la obiceiurile acestora a scăzut.



Continuarea utilizării reţelelor de socializare de către copii s-a desfăşurat în ciuda faptului că procentul celor care deţineau conturi a scăzut de la 52% la 42%, înregistrându-se reduceri „semnificative din punct de vedere statistic” în special în cazul YouTube, Snapchat şi TikTok, se arată în raport.



„Majoritatea tinerilor sub 16 ani care aveau conturi pe reţelele de socializare înainte de începerea aplicării măsurii au reuşit fie să le păstreze, fie să creeze altele noi la pragul de trei luni, eşecul platformelor de a implementa măsuri eficiente de verificare a vârstei fiind citat drept motiv principal”, a precizat eSafety într-un comunicat.



Australia a introdus această interdicţie, o premieră mondială, din cauza preocupărilor privind impactul reţelelor sociale asupra sănătăţii mentale şi fizice a copiilor şi tinerilor.

Implementarea acesteia este urmărită cu atenţie de multe alte ţări care, între timp, au încercat să introducă propriile restricţii.



Înainte de interdicţie, aproape 86% dintre copiii chestionaţi au declarat că folosesc cel puţin o platformă cu restricţii de vârstă. Trei luni mai târziu, această cifră a rămas peste pragul de 81%, potrivit raportului.



Circa 58% dintre adolescenţi au spus că folosesc reţelele sociale zilnic sau mai des, o scădere foarte uşoară faţă de procentul de circa 60% înregistrat înainte de interdicţie, a constatat studiul.

Platformele nu verifică vârsta utilizatorilor

Aproximativ jumătate dintre copiii care şi-au păstrat conturile au declarat că platformele nu le-au verificat vârsta, acesta fiind principalul motiv pentru care au putut continua să utilizeze serviciile respective.

Alţii au menţionat că în conturi figurau cu vârsta de 16 ani sau mai mult, ori că sistemele de verificare a vârstei au stabilit în mod eronat că depăşesc limita de vârstă.



Raportul, elaborat de un grup consultativ global format din cercetători universitari, a comparat datele colectate de la peste 4.000 de copii şi familii înainte de intrarea în vigoare a interdicţiei şi la trei luni după aceea.

Este primul raport publicat în cadrul unui studiu pe doi ani, menit să evalueze rezultatele interdicţiei.