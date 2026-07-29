Polonia își înconjoară cele mai importante 10 orașe cu păduri. „Este un moment istoric și începutul unei noi abordări”

1 minut de citit Publicat la 16:35 29 Iul 2026 Modificat la 16:51 29 Iul 2026

Polonia a inaugurat prima dintre noile sale păduri comunitare amplasate în apropierea marilor orașe (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Polonia a inaugurat prima dintre noile sale păduri comunitare amplasate în apropierea marilor orașe, cu scopul de a proteja spațiile verzi destinate locuitorilor din mediul urban și vizitatorilor.

Pădurile din jurul celui de-al treilea oraș ca mărime al Poloniei, Wrocław, sunt primele care beneficiază de protecție în cadrul noului program guvernamental, potrivit The Independent.

Zonele împădurite din jurul orașului Wrocław se întind pe aproximativ 13.000 de hectare, dintre care 8.000 de hectare au primit statutul de pădure comunitară.

Restul suprafețelor vor fi încadrate în categoria „păduri naturale”, unde natura va fi lăsată să evolueze fără intervenție umană sau cu intervenții minime.

„Acesta este un moment istoric și începutul unei noi abordări în protejarea pădurilor, una care pune pe primul loc nevoile locuitorilor”, a declarat ministrul polonez al Climei și Mediului, Paulina Hennig-Kloska, în cadrul ceremoniei de inaugurare desfășurate duminică în apropiere de Wrocław, potrivit publicației Notes from Poland.

„Pădurile comunitare sunt locuri în care oamenii se pot relaxa, pot face sport și pot petrece timp în mijlocul naturii”, a adăugat ea. „În același timp, ele sunt esențiale pentru siguranța și calitatea vieții noastre: rețin apa, contribuie la reglarea climei, purifică aerul și protejează solul”.

Inițiativa a fost anunțată pentru prima dată în 2024 și urmărește transformarea pădurilor din apropierea unor orașe precum Gdańsk, Cracovia, Varșovia, Łódź, Wrocław și altele în spații cu rol social.

Ministerul Climei și Mediului din Polonia speră că aceste păduri vor deveni locuri dedicate recreerii, educației și activităților care promovează sănătatea și bunăstarea psihică.

Obiectivul este promovarea pădurilor ca destinații ideale pentru plimbări, alergare, ciclism și picnicuri.

Potrivit lui Hennig-Kloska, la Wrocław vor fi amenajate trasee educative, precum și trasee pentru drumeții și ciclism, însă planurile privind celelalte păduri comunitare din țară nu au fost încă făcute publice.

Deși exploatarea forestieră va putea continua în pădurile comunitare, activitățile de recoltare a masei lemnoase vor fi limitate astfel încât să nu afecteze funcțiile sociale ale acestor păduri.