România și Ucraina încep producția comună de drone militare la Cluj-Napoca. Fabrica va produce până la 15.000 de unități pe lună

Parteneriatul combină expertiza celor două companii în dezvoltarea de drone și marchează o nouă etapă de cooperare care include producția de sisteme autonome de apărare în România. FOTO: Oves Enterprise

Compania tehnologică românească Oves Enterprise și Edrone, unul dintre cei mai mari producători de drone militare din Ucraina, au semnat un parteneriat strategic pentru a lansa producția comună de drone militare în România, potrivit Agerpres.

Conform unui comunicat de presă transmis marți de Oves Enterprise, parteneriatul combină expertiza celor două companii în dezvoltarea de drone și marchează o nouă etapă de cooperare care include producția de sisteme autonome de apărare în România. Proiectul prevede deschiderea unei unități de producție la Cluj-Napoca, integrarea tehnologiei Nemesis AI și transferul proceselor și know-how-ului necesare pentru scalarea producției.

„Europa are nevoie de propriile capacități de producție, iar România trebuie să construiască un rol industrial real în acest ecosistem, nu să rămână doar o piață pentru produse finite”, a declarat Mihai Filip, CEO al Oves Enterprise. „Parteneriatul cu Edrone aduce în România experiență de primă linie, procese de producție validate și capacitatea de a scala rapid sisteme deja testate în condiții reale. Contribuim cu tehnologiile Oves - de la sisteme autonome și inteligență artificială până la integrarea platformei Nemesis AI - astfel încât dronele să îndeplinească cerințele operaționale actuale și să sprijine securitatea României și a Europei.”

În prima fază, la Cluj-Napoca vor fi produse trei tipuri de drone militare: drone FPV, drone interceptoare și drone de recunoaștere.

Producția ar urma să înceapă în această toamnă

Primele unități fabricate în România sunt așteptate în această toamnă, când vor fi prezentate public și vor intra în fazele de testare și demonstrație. Portofoliul din Cluj-Napoca s-ar putea extinde ulterior până la 27 de modele, în funcție de cererea pieței și de evoluția programelor de apărare din România și din alte state europene.

Dronele produse în România vor integra Nemesis AI, inclusiv identificarea, clasificarea, urmărirea și blocarea țintelor, ghidarea terminalelor și analiza situațională. Integrarea AI își propune să reducă timpul de reacție, să crească precizia și să adapteze sistemele la cerințele actuale ale operațiunilor militare. Facilitatea din Cluj-Napoca este proiectată pentru a acoperi întregul flux de producție - integrarea componentelor, instalarea sistemelor dezvoltate de Oves, configurare, testare și pregătirea misiunii - dronele părăsind fabrica complet echipate și gata de utilizare operațională.

Obiectivul inițial de producție este de aproximativ 1.000 de unități pe lună, susținut de o echipă de aproximativ 30 de persoane, personalul local fiind instruit pentru procesele și modelele introduse la Cluj-Napoca.

„Pe măsură ce comenzile și programele de achiziții se materializează, cele două companii intenționează să extindă capacitatea și să facă investiții suplimentare în România”, se arată în comunicat. Planurile pe termen mediu includ dezvoltarea unei capacități de producție românești de 10.000 - 15.000 de unități pe lună, în funcție de cerere și de nevoile programului de apărare.