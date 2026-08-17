Serghei Lavrov, umilit de ambasadorul japonez la Moscova. El se roagă de oficialul nipon să se prezinte la MAE rus după o convocare

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Serghei Lavrov a fost umilit de ambasadorul Japoniei la Moscova, care a refuzat să se prezinte la sediul diplomației lui Putin după ce fusese convocat pe tema Insulelor Chishima (așa-zise Kurile), ocupate de Rusia și revendicate încă de statul nipon. Scandalul a erupt după ce dictatorul Vladimir Putin a făcut prima sa vizită în aceste insule, iar guvernul de la Tokyo a protestat și prin vocea ministrului de externe și prin cea a prim-ministrei Sanae Takaichi.

„Au explicat că nu poate veni nici vineri şi nici luni, adică astăzi (....). Oricum ar fi, l-am convocat. Trebuie să vină la Ministerul de Externe", a susținut Lavrov, referindu-se la ambasadorul nipon la Moscova.

Serghei Lavrov a spus că Rusia doreşte să abordeze cu şeful misiunii diplomatice nipone „cum trebuie să-şi organizeze activitatea în ţara de reşedinţă, prin respectarea legilor şi procedurilor în vigoare pentru diplomaţii străini în ţara gazdă, în acest caz, Rusia”, arătându-se deranjat că ambasada japoneză a invitat, recent, o delegaţie de oameni de afaceri niponi fără a informa partea rusă.

De asemenea, ministrul rus de externe a criticat reacţia autorităţilor japoneze faţă de vizita lui Putin de joia trecută pe insula Iturup, cea mai mare dintre cele patru insule care formează lanțul „Kurilelor de Sud”, denumite de Japonia „Teritoriul de Nord”. Insulele au aparținut Japoniei până după Al Doilea Război Mondial și au fost ocupate ilegal de URSS, deși nu a existat un tratat de pace cu Japonia.

Rușii, iritați de declarațiile de la Tokyo

„Colegii noştri japonezi, vecinii noştri, desigur, au depăşit cu mult limitele bunului simţ prin declaraţiile absolut inacceptabile potrivit cărora preşedintele rus nu poate vizita o oarecare parte a teritoriului Federaţiei Ruse”, a declarat Serghei Lavrov.

Potrivit Kremlinului, Putin s-a întâlnit pe 13 august cu locuitorii insulei Iturup (cu o populaţie de aproximativ 7.000 de locuitori), unde a făcut apel să nu fie uitaţi cei căzuţi în operaţiunea care a avut loc în septembrie 1945, ultima mare bătălie a Armatei Roşii în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Guvernul japonez nu a întârziat să protesteze împotriva vizitei lui Putin în Iturup (denumită Etorofu de către Japonia), eveniment pe larg reflectat de presa niponă.

Japonia l-a convocat pe ambasadorul rus la Tokyo, Nikolai Nozdriev, căruia ministrul japonez de externe, Toshimitsu Motegi, i-a adresat un „protest energic”.

La rândul ei, şefa guvernului nipon, Sanae Takaichi, calificase vizita lui Putin drept „absolut inacceptabilă”, afirmând că aceasta „răneşte sentimentele poporului japonez”.