În 2006, Matt Damon a fondat o organizație pentru accesul la apă sigură. 20 de ani mai târziu, a ajutat peste 90 de milioane de oameni

Amploarea activității lui Damon s-a schimbat dramatic din 2006. Foto: Getty Images

În 2006, actorul Matt Damon a înființat Fundația H20 Africa, după ce a trăit câteva săptămâni într-un sat din Zambia fără acces la o sursă de apă și fără toalete. Două decenii mai târziu, fundația lui a ajutat 92 de milioane de oameni să aibă acces la o sursă de apă curată și la servicii de salubritate, potrivit Times of India.

Matt Damon a început să se implice în promovarea accesului la apă la nivel mondial după ce, în pauză de la filmări, a petrecut timp cu familii dintr-un sat din Zambia, care nu aveau acces la apă curată. Experiența aceasta i-a schimbat perspectiva asupra crizei mondiale de apă.

Actorul a decis să acționeze după această experiență. În 2006, a fondat H2O Africa Foundation pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a sprijini eforturile de asigurare a accesului la apă potabilă în întreaga Africă.

Ceea ce a început ca un răspuns la situația comunităților pe care le întâlnise în Africa s-a transformat în cele din urmă într-o organizație cu activitate la nivel mondial. Potrivit Water.org, organizația a contribuit la asigurarea accesului a peste 92 de milioane de oameni la apă sigură sau servicii de salubritate, demonstrând cât de mult s-a extins această misiune de la primele sale eforturi.

Întâlnirea cu Gary White

La scurt timp după ce a fondat H20 Africa, Matt Damon și-a dat seama că pentru a schimba cu adevărat ceva este nevoie de mai mult decât de creșterea gradului de conștientizare asupra crizei.

În 2008, Matt Damon l-a întâlnit pe Gary White în cadrul reuniunii Clinton Global Initiative de la New York. White era inginer și specialist în domeniul apei și al salubrității, cu ani de experiență în găsirea unor soluții pentru comunitățile care se confruntau cu aceste probleme. Întâlnirea a reprezentat un punct de cotitură.

Damon și White au descoperit că organizațiile lor puteau colabora și își puteau combina punctele forte. Damon avea o platformă publică puternică și un angajament tot mai mare față de această cauză, în timp ce White aducea cunoștințe tehnice și experiență în dezvoltarea unor abordări practice pentru problemele legate de apă și salubritate.

Organizațiile lor s-au unit în 2009. Potrivit profilului oficial al lui Damon publicat de Water.org, parteneriatul le-a permis celor doi cofondatori să dezvolte o abordare mai amplă a crizei globale a apei.

De ce accesul la apă poate schimba viața de zi cu zi

Matt Damon a înțeles ce privilegiu este accesul la apă curată într-o vizită în Haiti. El a povestit că a întâlnit acolo o fetiță 13 ani care petrecea câteva ore pe zi cărând apă.

După ce a avut acces la apă curentă, actorul a întrebat-o ce intenționa să facă cu timpul pe care nu mai trebuia să-l petreacă adunând apă. Răspunsul ei a fost simplu: voia să se joace.

Momentul l-a afectat profund pe Matt Damon deoarece a evidențiat ceva ce statisticile pot trece cu ușurință cu vederea. Atunci când oamenii au acces la apă în propria locuință, beneficiul nu se limitează la băut, gătit sau spălat. Li se redă timpul.

Pentru copii, acest timp în plus poate fi petrecut la școală, cu prietenii sau la joacă. Pentru adulți, poate însemna mai multe oportunități de a munci sau de a avea grijă de familie.

În acest sens, accesul la apă poate influența simultan mai multe aspecte ale vieții. Apa sigură și serviciile de salubritate sunt instrumente care pot contribui la îmbunătățirea sănătății, sprijinirea educației, creșterea veniturilor familiilor și crearea de oportunități pentru persoanele care trăiesc în sărăcie.

De la o experiență la un impact global

Amploarea activității lui Damon s-a schimbat dramatic din 2006. Water.org afirmă că a ajuns la primul milion de beneficiari în 2012. De atunci, Damon a vorbit despre faptul că organizația poate ajunge în prezent la același număr de persoane în doar câteva luni.

Actorul a rămas implicat în strategia organizației, în activitățile de promovare și în discuțiile la nivel înalt privind apa și salubritatea. Activitatea sa s-a extins și la WaterEquity, o organizație soră asociată cu Water.org.

Numele actorului este asociat în primul rând cu Hollywoodul, însă activitatea sa în domeniul apei a devenit o altă parte importantă a vieții sale publice. Ceea ce a început după ce a văzut familii care se confruntau cu lipsa apei într-un sat din Zambia s-a transformat în cele din urmă într-un efort global care implică instituții financiare, parteneri locali și comunități de pe mai multe continente.

Două decenii mai târziu, misiunea continuă

La 20 de ani după ce Matt Damon a fondat H2O Africa, experiența care l-a determinat inițial să acționeze s-a transformat în ceva mult mai amplu.

Cifra de peste 92 de milioane raportată de Water.org reprezintă numărul persoanelor care au obținut acces la apă sigură sau la servicii de salubritate prin activitatea organizației.

În spatele acestei cifre se află familii care pot petrece mai puțin timp căutând apă și mai mult timp ocupându-se de educație, muncă, sănătate și viața de zi cu zi.

De la H2O Africa la Water.org, misiunea s-a extins considerabil, însă obiectivul de bază a rămas același: să ajute cât mai mulți oameni să aibă acces la apă sigură cât mai aproape de casă.

Matt Damon a apărut cel mai recent în rolul principal din „Odiseea”, regizat de Christopher Nolan, în care interpretează rolul regelui Itacăi, care petrece zece ani încercând să se întoarcă acasă la soția și fiul său.