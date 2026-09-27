Dominic Fritz a organizat la Timișoara o reuniune „de adio”, cu liderii USR. A ținut un discurs și a cântat la orgă

Dominic Fritz a organizat la Timișoara o reuniune „de adio”, cu liderii USR. Foto: YouTube

Dominic Fritz a organizat o reuniune la finalul mandatului de primar al Timișoarei, după ce instanța l-a trimis acasă pentru conflict de interese. Liderul USR i-a adus la eveniment pe susținătorii săi din partid, a vorbit despre votul de săptămâna viitoare din Parlament și s-a declarat convins că Siegfried Mureșan va trece de Parlament. După discurs, președintele USR a cântat imnul României la orgă.

Deși reuniunea a marcat practic ultimele zile ale sale la conducerea Primăriei Timișoara, Fritz le-a spus celor prezenți că nu privește momentul ca pe un rămas-bun și că intenționează să rămână implicat în politica națională.

„Avem lucruri mult mai importante de făcut, unde să ne concentrăm energia. Au putut să-mi încheie mandatul de primar, dar nu pot să-mi încheie misiunea. Și de aceea, dacă am vorbit de liniștea pe care o simt, nu vorbesc de liniștea care te relaxează. Vorbesc de liniștea care îți dă focusul să te lupți. Dacă cineva și-a imaginat că, scoțându-mă pe mine din Primăria Timișoara, mă scoate din luptă, atunci n-a înțeles nimic despre mine”, a spus Dominic Fritz.

Liderul USR a mutat apoi discursul de la situația sa din Timișoara la lupta politică de la București și la formarea viitorului guvern. El a vorbit despre votul care urmează să aibă loc săptămâna viitoare în Parlament pentru Cabinetul propus de Siegfried Mureșan și despre încercarea partidelor care îl susțin de a strânge majoritatea necesară. Votul de învestitură este programat miercuri, iar PNL, USR și UDMR au împreună 170 de voturi, față de cele 233 necesare.

Fritz a spus că obiectivul politic al USR este formarea unui guvern fără PSD și AUR.

„Care este obiectivul nostru? Vom lupta pentru un guvern fără PSD, fără AUR, fără zboruri de lux, fără scandaluri de galerie, fără spectacolul penibil prin care prietenii lui Grindeanu încearcă să ascundă cum își umplu cutiile de pantofi pentru o viață de lux”, a declarat liderul USR.

El a vorbit și despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate dacă actuala criză politică nu va putea fi rezolvată.

„Dacă există posibilitatea să facem această majoritate, vom lupta acum. Dacă va fi nevoie ca România să treacă prin alegeri anticipate, vom merge în fața românilor, vom cere încrederea lor, vom lupta să câștigăm, fie acum, fie în 2028. Nu ne este frică de vot”, a spus Fritz.

La finalul evenimentului, Dominic Fritz s-a așezat la orgă și a cântat imnul României, „Deșteaptă-te, române!”. Cei aflați în sală s-au ridicat în picioare, iar după imn au scandat „Timișoara! Timișoara!”.

De ce își pierde Dominic Fritz mandatul de primar

Mandatul lui Dominic Fritz urmează să înceteze la finalul lunii septembrie, în urma aplicării noilor prevederi ale legislației privind integritatea.

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv, în luna iunie, că Fritz s-a aflat în conflict de interese administrativ, menținând decizia Curții de Apel Timișoara. Cazul pornește de la un raport al Agenției Naționale de Integritate, care a constatat că, după ce a devenit primar, Fritz a semnat un act administrativ în folosul unei societăți reprezentate de o persoană care îl împrumutase în campania electorală din 2020. Împrumutul fusese de 25.000 de lei.

Ulterior, Parlamentul a modificat legislația privind integritatea astfel încât persoanelor pentru care fusese constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu expirase termenul de trei ani să le înceteze mandatul la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Prevederea a trecut de controlul Curții Constituționale, iar legea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan la sfârșitul lunii august.

Fritz contestă modul în care i se aplică noua lege și a anunțat că va continua demersurile juridice.