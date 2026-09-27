Dinții albi nu înseamnă neapărat o dantură sănătoasă. Avertismentul unui medic stomatolog la Longevity Expo Forum Fest

Frumuseţe naturală sau frumuseţe dobândită? Estetica stării de bine, discutată la Longevity Expo Forum Fest 2026. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN & Getty Images

Într-un spațiu al esteticii în continuă evoluție, apare o dilemă esențială: în ce măsură aspectul nostru rămâne rezultatul exclusiv al moștenirii genetice și unde începe rolul intervențiilor conștiente. Conferința "Frumusețe naturală sau frumusețe dobândită? Estetica stării de bine", din cadrul Longevity Expo Forum Fest 2026, deschide o dezbatere despre modul în care procedurile actuale pot completa armonia personală. "Dinţii albi nu înseamnă o dantură sănătoasă – asta trebuie să o subliniem foarte bine! Un zâmbet sănătos înseamnă un zâmbet funcțional, în prima fază", a declarat medicul stomatolog Jona Yousif, specializat în protetică fixă și estetică dentară.

Doctorii atrag atenția că, în goana după imaginea perfectă, ne putem distruge, de fapt, sănătatea. Când încercăm să corectăm ceea ce nu are nevoie să fie corectat, riscăm să pierdem tocmai ceea ce este natural și funcțional.

Medicul stomatolog Jona Yousif, specializat în protetică fixă și estetică dentară, a explicat duminică, în cadrul Longevity Expo Forum Fest 2026, cât de importantă este relația dintre medic și pacient și cum putem cădea în capcana unor trenduri de frumusețe care, duse la extrem, ne pot pune sănătatea în pericol.

"Tratamentele de păr, tot la fel, terapie, laser, mezoterapie – toate lucrurile astea sunt adevărate și cu cât sunt făcute la o vârstă mai... să zicem, ceva preventiv; dacă începi să faci tratamente în scop preventiv, chiar te ajută. Deci, eu, ca un bărbat, n-am făcut. Adică, nu sunt doar tratamente pentru sexul feminin.

Nu, nu contează dacă eşti bărbat sau femeie, frumuseţea nu ține cont de sex, trebuie să fie totul într-o măsură cât mai corectă. Și, aici, trebuie mereu să existe o relație foarte bună între medic și pacient. Și, din momentul în care sunt medic, înțeleg și ce își doresc și pacienții. Și, atunci când mă duc la un dermatolog, de exemplu, și vorbesc, încerc să-l ascult și încerc să nu depășesc limita. Odată ce depășim limitele, atunci deja intrăm în alte sfere", a subliniat dr. Jona Yousif în timpul declaraţiilor făcute azi, la Longevity Expo Forum Fest 2026.

Andreea Cigolea, realizatorea emisiunii "Sfat de Sănătate", Antena 3 CNN: Domnule doctor, care sunt cele mai cerute intervenții în România din punct de vedere al esteticii dentare?

Jona Yousif, medic stomatolog specializat în protetică fixă și estetică dentară: Depinde de categorie de pacienți, adică vârsta pacienților. Dacă vorbim de vârstă de 50 - 55, atunci 60-65% din pacienți ajung la reabilitare orală completă pe implanturi. Adică, din păcate, nu mai putem să salvăm niciun tinte, punem 4, 6, 8 sau 10, în funcție de fiecare caz în parte, în funcție de musculatura pacientului, în funcție de sexul pacientului. (...). Vorbim de oameni care n-au avut grijă de sănătatea lor, de care n-au avut grijă de sănătatea lor. Apoi, avem categoria modernă: 20-30 de ani, care caută hipe-ul de white smile, adică un zâmbet foarte alb, cu orice preț.

Ulterior, specialistul a mai subliniat următoarele aspecte: "Aici trebuie să avem grijă, pentru ca fix generația de 20 - 30 de ani sunt cei mai vulnabili și sunt pacienții care nu citesc suficient. Şi, pur și simplu, pot să ajungă să aibă niște probleme de sănătate foarte mari din cauza dinţilor albi.

Dinţii albi nu înseamnă o dantură sănătoasă – asta trebuie să o subliniem foarte bine! Un zâmbet sănătos înseamnă un zâmbet funcțional, în prima fază şi nu înseamnă dinți drepți, aliniați, în sensul că toți dinții nu au nicio morfologie, nu au nicio textură și doar unghiuri drepte, laterale, nimic anatomic. Iar asta înseamnă că noi nu putem să avem o funcționalitate corectă. De acolo pleacă bolile parodontale (...). Deci, trebuie să avem foarte multă grijă (...).

Orice medic, dacă nu e sincer cu el, în primă fază, și dacă promite perfecțiune, atunci, pacientul trebuie să se ridice de pe scaun și să plece pe prima ușă, pentru că nu există perfecțiune".