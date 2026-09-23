Ce este dieta MIND. Luptă împotriva inflamației și protejează creierul

3 minute de citit Publicat la 14:33 23 Sep 2026 Modificat la 14:33 23 Sep 2026

Dieta MIND este o combinație între modelul alimentar mediteranean și DASH. Foto: Getty Images

Dacă vă întrebați cum puteți sprijini sănătatea creierului prin alimentație, dieta MIND este una dintre abordările despre care se vorbește tot mai mult. Nu este concepută în primul rând pentru slăbit, ci pentru menținerea funcțiilor cognitive și pentru reducerea riscului unor boli neurodegenerative.

Medicul Anca Hâncu a explicat, la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, ce presupune dieta MIND, ce alimente ar trebui să se regăsească în meniu și care sunt beneficiile acesteia pentru organism.

„Atât dieta MIND, cât și dieta mediteraneană ne ajută să ne menținem greutatea și ambele vin cu fantastice beneficii pentru sănătate.

Practic, dieta MIND este o combinație între modelul alimentar mediteranean și DASH și previne apariția bolii Alzheimer cu 53% dacă este ținută 100%, respectiv cu 35% dacă este respectată moderat.

Dar, practic, are beneficii fantastice: scade inflamația și astfel previne bolile cronice, are efect de scădere a bolilor cardiovasculare, previne apariția hipertensiunii, controlează tensiunea arterială și scade producția de beta-amiloid, protejând astfel sistemul nervos central și celulele creierului”, a explicat medicul Anca Hâncu.

Ce alimente recomandă dieta MIND

Dieta pune accent pe alimente integrale, fructe și legume, pește, carne slabă, oleaginoase, leguminoase și cereale integrale. Fructele de pădure ocupă un loc important datorită conținutului de antioxidanți.

„Putem începe cu fructele, pentru că sunt specifice: căpșuni, fructe de pădure și afine, acestea având un rol antioxidant foarte important.

După aceea, consum de pește măcar o dată pe săptămână, carne slabă, carne de pasăre, mai puțină carne roșie și carne gătită corect, nu prăjită. Vegetale cu frunze verzi, dar și morcov, cartof dulce, păstârnac, țelină, vinete, dovlecel.

După aceea mergem spre oleaginoase, indicate de două-trei ori pe săptămână, aport de magneziu, aport de fier, precum și leguminoasele ca surse de proteină și de carbohidrat sănătos.

Și, nu în ultimul rând, orez integral, quinoa, toate cerealele integrale.

Toate acestea, combinate cu o restricție de sare pentru a avea dieta DASH, cu accentuarea fructelor care sunt cele mai bogate în antioxidanți, adică fructele de pădure, iată că obținem beneficii pentru sănătatea creierului”, a completat medicul.

Legătura dintre alimentație, stres și longevitate

Discuția despre sănătatea creierului are loc în contextul evenimentelor dedicate longevității. Congresul Internațional de Longevitate, ediția a II-a, se desfășoară joi, 24 septembrie 2026, la Biblioteca Națională a României și reunește cercetători, medici și experți internaționali.

Medicul Anca Hâncu va aborda în cadrul evenimentului și tema stresului și a modului în care acesta ne influențează viața.

„Voi face referire la un studiu care s-a făcut pe Via Transilvanica și care a arătat felul în care oamenii își găsesc acel eustres, acea motivație pozitivă de a face lucruri, de a se reconecta cu natura și cu ei înșiși.

Așa că vă invit vineri după-amiază la Longevity Expo Forum Fest”, a completat ea.

Dieta vestică poate accelera declinul cognitiv

Medicul a explicat că alimentația este strâns legată de sănătatea creierului, iar diferențele dintre dieta MIND și dieta vestică sunt importante.

„Este foarte legată, pentru că la polul opus se găsește dieta vestică, plină de alimente prăjite, de alimente ultraprocesate, care accentuează declinul cognitiv.

O persoană care ține dieta MIND, de exemplu, va avea o vârstă cu 7,5 ani mai tânără decât cei de aceeași vârstă, va avea performanțe cognitive mai bune, cu memorie mai bună.

Însă o persoană care are dieta vestică, o dietă proinflamație, va îmbătrâni accelerat”, mai spune dr. Anca Hâncu.

Congresul Internațional de Longevitate, la București

Congresul Internațional de Longevitate, ediția a II-a, are loc joi, 24 septembrie 2026, la Biblioteca Națională a României. Evenimentul reunește la București cercetători, medici și experți internaționali care studiază una dintre marile provocări ale medicinei actuale: cum putem trăi nu doar mai mult, ci mai mult timp sănătoși.

Sub tema „Din știință în practică medicală”, ediția din 2026 este construită în jurul conceptului de healthspan, extinderea perioadei de viață sănătoasă și funcțională.

Congresul urmărește modul în care descoperirile despre mecanismele îmbătrânirii pot fi transformate în soluții concrete pentru prevenție, diagnostic, monitorizare și intervenții medicale personalizate.

Evenimentul este organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu International Longevity Alliance și VETEK Association, și deschide Longevity Expo Forum Fest, ediția a IV-a, organizat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine.