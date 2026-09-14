Oboseala persistentă și mâncărimea pielii pot ascunde o problemă gravă de sănătate. Când trebuie să mergi la medic

Oboseala apare în 70% din cazurile de ficat bolnav. Foto: Getty Images

Ficatul este unul dintre cele mai importante organe ale organismului, însă problemele acestuia pot evolua mult timp fără simptome evidente. Unul dintre primele semne care ar trebui să ne atragă atenția este oboseala persistentă, spune Dr. Claudia Manea Mahu, medic gastroenterolog.

Invitată la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, medicul a explicat care sunt semnele timpurii ale unei afecțiuni hepatice și ce simptome apar atunci când boala ajunge într-un stadiu avansat.

„Cred că cel mai important semn este oboseala. Oboseala apare în 70% din cazurile de ficat bolnav. Ficatul obosit este un termen popular, dar care arată o hipofuncție a ficatului, a «uzinei» noastre, care nu mai poate duce la capacitate maximă funcțiile sale importante, ca detoxifierea sângelui, metabolizarea grăsimilor, sinteza proteinelor importante pentru organism.

Potrivit studiilor, în 70% din cazuri oboseala este prezentă. Însă această oboseală este total nespecifică și apare ca o stare de epuizare. Nu este o oboseală pur și simplu pentru că nu am dormit. Este descrisă ca o oboseală centrală, în care avem tulburări de memorie, de concentrare, o stare de apatie, dar și o oboseală periferică, manifestată cu o stare de slăbiciune musculară, cu scăderea rezistenței la efort.

Ficatul obosește clar din cauza stilului de viață, dar nu numai asta este cauza afectării sale. Putem porni de la stilul de viață, dar și de la infecții virale, implicația genetică, bolile autoimune, virusurile, toate pot avea rol în afectarea cronică hepatică”, susține medicul.

Care sunt simptomele

Pe lângă oboseală, există și alte simptome care pot apărea în fazele timpurii ale unei boli hepatice. Unele dintre ele sunt ușor de confundat cu probleme digestive obișnuite sau cu o stare generală proastă.

„Eu aș împărți simptomele în simptome care arată o afectare incipientă a bolii de ficat și simptome care apar mai târziu, simptome tardive. Doar că aceste simptome tardive te duc obligatoriu și rapid la asistența medicală de urgență.

Însă cele incipiente, și aș începe cu oboseala pe care am descris-o, pe lângă acestea pot apărea simptome digestive relativ banale, ca o greață, un disconfort în etajul abdominal superior, subcostal, în regiunea ficatului, care pot duce uneori la scădere în greutate. Poate apărea ca o stare de rău, pur și simplu, ca atunci când facem o viroză sau o răceală și nu putem să specificăm ce anume simțim.

Putem avea și prurit, mâncărimea aceea de piele din cauza sărurilor biliare care se acumulează sub piele și care dau prurit. Dar acesta este un simptom specific afecțiunilor colestatice, adică atunci când există un obstacol în scurgerea bilei.

Acestea sunt semnele incipiente, iar în momentul în care boala evoluează poate apărea icterul sau, cum se spune în popor, gălbenarea. Asta se datorează bilirubinei, ficatul nu mai poate procesa bilirubina și atunci avem o îngălbenire a pielii sau a sclerelor, a albului ochilor. Atunci obligatoriu mergem la medic!

Aș vrea să mai subliniez ascita, adică acumularea de lichid în abdomen, umflarea picioarelor, și foarte important, steluțele vasculare. Sunt niște leziuni vasculare care apar așa, ca un mic păianjen, pe față și pe trunchi. Acestea sunt semne că boala evoluează și obligatoriu mergem la medic”, explică Dr. Claudia Manea Mahu.

Atenție la suplimentele alimentare

Un alt subiect important este cel al suplimentelor despre care se spune că ar ajuta la „curățarea” sau protejarea ficatului. Medicul atrage atenția că acestea nu ar trebui luate fără recomandare medicală, deoarece unele produse pot afecta chiar organul pe care încercăm să îl protejăm.

„M-aș bucura tare să cerem un sfat medical, pentru că sunt anumite suplimente care sunt hepatotoxice. Deci sunt suplimente din plante care dau hepatotoxicitate. Ca și paracetamolul, care este minunat, dar în supradoză este unul dintre cei mai mari dușmani”, a concluzionat medicul.