Caravana cu Medici a revenit în Delta Dunării. Ce au descoperit medicii după doi ani

"Caravana cu Medici", consultații și investigații medicale gratuite pentru Românii din zonele defavorizate. Foto: Instagram I caravanacumedici

În România există încă localități în care accesul la servicii medicale presupune un drum lung și dificil. În Delta Dunării, pentru locuitorii din Sfântu Gheorghe, drumul până la cel mai apropiat spital poate dura aproximativ două ore și se face cu barca sau, în situații de urgență, prin solicitarea unui elicopter.

În acest context, Caravana cu Medici a revenit la Sfântu Gheorghe, în cadrul campaniei naționale „Fără diabet”. Filiala Brașov a pus accent pe continuitatea intervențiilor și a organizat caravane de follow-up atât în Delta Dunării, cât și la Ucea de Jos.

Horia Buzduga, vicepreședintele filialei Brașov a Asociației Caravana cu Medici, a explicat, la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, de ce revenirea periodică în aceleași comunități este importantă.

„O vizită a caravanei medicale într-o comunitate crește semnificativ accesul la servicii medicale. Însă, dacă reușim să revenim în comunitatea respectivă de două ori sau chiar de trei ori, vorbim deja despre ideea de continuitate.

În acest sens, putem să vedem în dinamică evoluția patologiilor cronice, putem să vedem care este complianța la tratament a pacienților și, totodată, putem să vedem cum se raportează ei la ideea de prevenție”, a explicat Horia Buzduga.

Ce au descoperit medicii după doi ani

Revenirea în Ucea de Jos și Sfântu Gheorghe, după o perioadă de doi ani, le-a permis medicilor să compare datele și să observe evoluția unor afecțiuni metabolice.

„Am rămas plăcut surprinși să vedem că există o ușoară scădere atât a cazurilor de dislipidemie, cât și a cazurilor de prediabet, de la 48% la 43%, dar am rămas în continuare surprinși de faptul că există și o ușoară creștere a cazurilor de diabet zaharat, de la 10% la 15%.

După vizita din Delta Dunării, din Sfântu Gheorghe, am înțeles încă o dată cât de important este accesul facil la servicii de sănătate”, a spus vicepreședintele filialei Brașov a Asociației Caravana cu Medici.

Pentru locuitorii din Sfântu Gheorghe, accesul la spital poate fi o adevărată provocare.

„Pentru locuitorii din Sfântu Gheorghe, accesul la cel mai apropiat spital durează aproximativ două ore, se face prin intermediul bărcii sau prin solicitarea elicopterului de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență de la Constanța.

În acest sens, este foarte important nu doar să recomandăm oamenilor să meargă la medic, ci, mai important decât atât, este să aducem spitalul la oameni”, a continuat Horia Buzduga.

Oamenii sănătoși au început să vină la controale

Medicii spun că au observat și o schimbare în atitudinea oamenilor față de prevenție. Din ce în ce mai mulți locuitori se prezintă la caravanele medicale chiar dacă nu au simptome.

„Oamenii au început să conștientizeze cât de importantă este prevenția, iar la aceste caravane medicale și nu numai am început să vedem un număr destul de mare de pacienți care vin la noi, deși sunt sănătoși, iar noi îi încurajăm să continue acest obicei, deoarece diagnosticarea precoce a unei afecțiuni care în fazele incipiente nu dă simptome scade semnificativ șansele de a dezvolta ulterior complicații ale respectivei boli”, a spus Horia Buzduga.

Unul dintre cele mai frecvente mituri întâlnite de medici este ideea că absența durerii înseamnă automat că starea de sănătate este bună.

„Cel mai frecvent mit pe care îl auzim în rândul locuitorilor din Deltă și nu numai este acela că «dacă nu mă doare, înseamnă că sunt bine». Noi, când auzim acest lucru, încercăm să explicăm pacienților faptul că există patologii precum hipertensiunea, diabetul zaharat, prediabetul și chiar și dislipidemiile, care în fazele incipiente nu dau simptome”, a explicat el.

„Am început să văd pacientul ca pe o persoană, nu ca pe un diagnostic”

Pentru cei care fac parte din Caravana cu Medici, experiența nu înseamnă doar accesul pacienților la servicii medicale, ci și o lecție despre felul în care trebuie privit pacientul.

„Cred că cel mai important lucru în ceea ce privește Caravana cu Medici este că am putut să pun în practică noțiunile pe care le-am învățat la facultate, iar al doilea lucru este că am început să văd pacientul ca pe o persoană, nu ca pe un diagnostic, ceea ce consider că este foarte important”, a spus vicepreședintele filialei Brașov a Asociației Caravana cu Medici.

Organizația are nevoie nu doar de cadre medicale, ci și de voluntari cu alte specializări, care pot contribui la desfășurarea caravanelor.

„Pentru aceia dintre telespectatori care doresc să se alăture echipei Caravana cu Medici le recomand să intre pe website-ul nostru, la secțiunea «Alătură-te echipei». Avem nevoie și de alte meserii, nu doar de cadre medicale.

Ne trebuie și mecanici, și contabili, și secretari și oameni care informează și care chiar își doresc să aducă o schimbare în comunitate”, a concluzionat Horia Buzduga.

Caravanele medicale încearcă astfel să transforme prevenția într-un obicei constant, inclusiv în comunitățile în care accesul la un medic este mult mai dificil. Iar pentru oamenii care locuiesc în zone izolate, diferența poate fi făcută chiar de faptul că medicul ajunge la ei.