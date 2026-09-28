Macron, avertisment după întrevederea cu Papa Leon: "Europa trebuie să aibă curajul să nu revină la naţionalismele care dezbină"

Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, şi Papa Leon al XIV-lea, pe 28 septembrie 2026, la Metz, Franţa. Sursa foto: Hepta

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a făcut apel luni la Europa să regăsească "curajul părinţilor săi fondatori" şi să nu cedeze în faţa "replierii" şi "revenirii naţionalismelor", în timpul unei întâlnirii în prezenţa Papei Leon al XIV-lea pe tema construcţiei europene şi păcii la Metz, relatează AFP, conform Agerpres.

"Aici bate inima milenară a Europei, o Europă care protejează, uneşte şi acţionează. O Europă suverană şi democratică, locuită de acest proiect de pace şi prosperitate", a lansat Macron din Lorraine, regiune la frontiera cu Germania, Belgia şi Luxemburg, marcată de războaie şi unde se află mormântul lui Robert Schuman (1886-1963), unul dintre părinţii Europei.

"O Europă care trebuie să regăsească curajul fondatorilor săi, da, curajul de a deveni puterea păcii, independenţei şi democraţiei care îi este menită să fie. Curajul de a nu ceda replierii, urii faţă de celălalt, revenirii naţionalismelor care dezbină", a afirmat Emmanuel Macron în ultima zi a vizitei papei în Franţa.

Pentru ultima sa intervenţie publică în faţa lui Leon XIV cu ocazia acestei călătorii, preşedintele francez - care va asista în final şi la o slujbă a Suveranului Pontif, după-amiaza la Metz - a pledat pentru Europa, "construită pe un soclu greco-creştin şi iudeo-creştin", pe reconcilierea franco-germană, "voinţa popoarelor ieşite din dictatură" după 1945, iar astăzi "zdruncinată de revenirea imperiilor".

"Pentru a asigura o suveranitate reală, trebuie să acţionăm. Să acţionăm mai întâi pentru a ne asigura securitatea şi a ne păstra valorile. Căci pacea nu se decretează, ci se clădeşte cu răbdare de către oameni de bună voinţă, lucizi şi constanţi", a insistat Emmanuel Macron, care l-a primit vineri pe papa Leon al XIV-lea la Palatul Elysee.

Europa "nu este o putere care şterge naţiunile, ci o forţă care le prelungeşte şi le măreşte capacitatea de a acţiona şi de a-şi stăpâni destinul", a continuat el.

"Moştenirea europeană" a "cristalizat primatul persoanei, apoi al individului liber şi raţional", "libertatea, gândirea critică, ataşamentul faţă de ştiinţă, democraţia liberală", precum şi "capitalismul şi comerţul liber inseparabil de statul-providenţă şi democraţia socială", a adăugat el.