„Domul de căldură” s-a așezat peste vestul și centrul Europei și a adus temperaturi nefirești pentru septembrie. Unde sunt 41 de grade

1 minut de citit Publicat la 16:14 27 Sep 2026 Modificat la 16:16 27 Sep 2026

„Domul de căldură” s-a așezat peste vestul și centrul Europei și a adus temperaturi nefirești pentru septembrie. Foto: severe-weather.eu

Un val de căldură neobișnuit de intens pentru sfârșitul lunii septembrie afectează vestul și centrul Europei, iar în unele zone temperaturile au ajuns la valori specifice mijlocului verii. În Spania, maximele au depășit 41 de grade Celsius, în timp ce aerul foarte cald se extinde spre Franța, Germania, Benelux și chiar nordul continentului.

La Sevilla, pe 26 septembrie, temperatura a urcat până la 41,3 grade Celsius, o valoare cu totul neobișnuită pentru această perioadă a anului.

Potrivit datelor disponibile, este una dintre cele mai târzii valori de peste 40 de grade Celsius înregistrate vreodată în Peninsula Iberică și în Insulele Baleare de la începutul măsurătorilor meteorologice.

Printre cele mai târzii episoade similare se numără 25 septembrie 1983, când la Sevilla-Tablada au fost măsurate exact 40 de grade Celsius, și 25 septembrie 2026, când temperatura a ajuns la 40,1 grade la Andújar.

Aerul foarte cald ajunge și în centrul și nordul Europei

Masa de aer fierbinte nu rămâne însă doar deasupra Peninsulei Iberice. În următoarele zile, temperaturi mult peste valorile normale pentru sfârșitul lunii septembrie sunt posibile în mai multe regiuni din Franța, Benelux, Germania, Elveția, Scandinavia și zona baltică.

Astfel, o mare parte din vestul, centrul și nordul Europei va avea parte de o perioadă neobișnuit de caldă pentru începutul toamnei.

Situația nu va dura însă foarte mult. Aerul mai rece va începe să avanseze treptat dinspre vest, iar temperaturile vor scădea.

Odată cu schimbarea masei de aer, ploile se vor extinde în mai multe regiuni. Local sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice și vijelii, după episodul de căldură neobișnuită.

Ce arată prognozele pentru începutul lunii octombrie

Modelele meteorologice GFS și ECMWF indică posibilitatea ca configurația atmosferică să persiste și după sfârșitul lunii septembrie.

Zona de presiune ridicată se va extinde treptat către nord și est, ajungând să domine o mare parte din Europa continentală. Un nucleu puternic al acestei creste atmosferice este prognozat în nordul Europei.

În același timp, depresiunea atmosferică de deasupra Atlanticului se va intensifica, ceea ce va menține o separare clară între aerul cald și stabil de deasupra continentului și vremea mai umedă și instabilă din vest.

Masa de aer cald ar urma să acopere Spania, Franța, Germania și Scandinavia, cele mai mari abateri față de valorile normale fiind prognozate în Suedia și Finlanda.