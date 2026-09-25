Mohammad Murad spune că Simion e de acord să negocieze un guvern cu PSD: „Dacă nu vom fi acceptați, propun să demisionăm din Parlament”

Deputatul AUR Mohammad Murad. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Deputatul AUR Mohammad Murad a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că vor urma negocieri între PSD și AUR pentru formarea unui guvern, dacă Guvernul Mureșan va pica la votul de învestitură din Parlament. Murad a admis că George Simion este reticent în privința guvernării deoarece AUR „stă foarte bine în sondaje”, dar i-a amintit că este mandatat să obțină „cele mai bune soluții pentru oameni, nu pentru partid”. Deputatul AUR mai susține că toți parlamentarii partidului ar trebui să demisioneze dacă formațiunea nu este acceptată la guvernare.

Mohammad Murad, unul dintre membrii AUR care susțin că partidul trebuie să intre la guvernare alături de PSD, a declarat că la ultima discuție pe care a avut-o cu președintele partidului, George Simion, acesta a fost de acord să meargă la negocieri cu PSD, dacă Guvernul Mureșan va pica la votul de învestitură din Parlament.

„La ultima discuție lungă cu domnul Simion am decis că vom merge trei persoane la discuții cu PSD, inclusiv eu, când va fi cazul. (...) Chiar dânsul a spus vom fi trei persoane pentru a găsi o soluție corectă pentru țară.

Eu sunt de acord cu domnul Grindeanu că domnul Simion nu înclină să intrăm la guvernare pentru că stăm foarte bine în sondaje. Nu mi se pare corect nici din partea lui Grindeanu, nici a lui Nicușor Dan, nici a lui Simion să facem doar un joc politic care nu favorizează România”, a spus Murad.

Deputatul AUR i-a atras atenția lui George Simion că este „mandatat să obțină cele mai bune soluții pentru oameni, nu pentru partid, nu ca să stăm mai bine în sondaje”.

Mohammad Murad susține că nu poate exista altă variantă de a ieși din criza politică decât formarea unui guvern PSD-AUR, cât timp PNL nu este dispus la un compromis. Mai mult, deputatul susține că AUR trebuie tratat la fel ca celelalte partide și trebuie să i se dea șansa să guverneze. În scenariile în care Nicușor Dan s-ar opune sau Sorin Grindeanu ar refuza această alianță, Murad a spus că el va propune ca toți parlamentarii să își dea demisia.

„Dacă nu vom fi acceptați la guvernare, propunerea mea e să ne dăm demisia din Parlament, că mi se pare incorect să avem drepturi, fără obligații. De ce să mă duc să iau salariu dacă nu am dreptul la guvernare? Nu mi se pare corect”, a spus Murad.

În ceea ce privește soluția susținută oficial de AUR pentru ieșirea din criză, respectiv alegerile anticipate, Mohammad Murad a spus că partidul va obține 30% din voturi și la final, rezultatul va fi același din prezent: „Altă variantă nu există decât să ajungă AUR la guvernare”.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că are în acest moment 170 de voturi, din partea PNL, USR și UDMR. Pentru învestirea Guvernului sunt necesare însă 233. Prim-ministrul desemnat are termen limită marți, 29 septembrie, să strângă majoritatea parlamentară de care are nevoie. PSD și AUR au anunțat deja că nu vor vota Guvernul Mureșan.