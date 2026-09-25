Curtea Supremă îl lasă pe Trump să folosească „programul de găsit străinii” de pe listele de vot, dar nu-i salvează alegerile midterm

Sediul Curții Supreme a SUA din Washington, D.C. Curtea a decis vineri că programul guvernamental de depistare a cetățenilor străini de pe listele de vot poate fi utilizat de autoritățile federale și statale. Foto: Getty Images

Curtea Supremă din SUA a ridicat vineri restricțiile impuse unei controversate baze de date federale cu alegătorii din țară. Mișcarea vine înainte de alegerile din noiembrie, de la jumătatea mandatului congresional, și reprezintă o victorie de palmares pentru președintele Donald Trump, în campania sa agresivă împotriva votului cetățenilor străini, pe care l-a invocat deseori, relatează Associated Press și CNN.

Cei trei judecători ai Curții care au fost numiți de precedentele administrații democrate și-au exprimat public dezacordul față de decizia luată de majoritatea republicană.

Decizia de vineri permite statelor federale să utilizeze programul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), numit „Verificarea Sistematică a Drepturilor pentru Străini” (SAVE), pentru a stabili eligibilitatea alegătorilor de pe listele electorale.

Utilizarea programului SAVE de către state este voluntară, notează Associated Press. Agenția remarcă faptul că impactul imediat asupra alegerilor midterm din noiembrie va fi probabil unul limitat. Legile în vigoare împiedică majoritatea statelor să elimine sistematic alegătorii de pe listele lor cu mai puțin de 90 de zile înainte de scrutin, a indicat David Becker, expert în drept electoral, care conduce Centrul pentru Inovație și Cercetare Electorală.

Becker a subliniat că, în contextul în care utilizarea programului SAVE este voluntară și însuși DHS a recunoscut că datele sale nu sunt perfecte, rămâne la latitudinea autorităților statale dacă să apeleze la acest instrument, împreună cu alte instrumente, pentru a-și menține listele de alegători actualizate.

Utilizarea SAVE a fost blocată anterior în instanță

Ordinul Curții Supreme a suspendat vineri o hotărâre din iunie a unui magistrat federal, care considerase ilegală versiunea recent revizuită a instrumentului SAVE. Judecătoarea Sparkle L. Sooknanan este cea care a blocat, la momentul respectiv, utilizarea instrumentului, susținând că acesta încalcă dreptul la viață privată al americanilor și ar putea duce la eliminarea eronată a alegătorilor de pe liste.

O curte federală de apel i-a menținut ordinul până vineri. Însă majoritatea de șase judecători a Curții Supreme a invocat faptul că o lege din 1996 permite în mod explicit DHS să obțină informații despre cetățenie și imigrație de la alte agenții federale. Guvernul federal are, de asemenea, obligația de a răspunde statelor care doresc să verifice cetățenia, au subliniat cei șase judecători.

Potrivit acestora, decizia inițială – de blocare a utilizării SAVE – „împiedică guvernul federal să utilizeze programul pe care îl consideră cel mai potrivit pentru această sarcină”.

Judecătoarele Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan și Sonia Sotomayor au formulat o opinie separată.

„Se consideră de mult timp că baza de date (SAVE) intră sub incidența legilor federale privind confidențialitatea și există riscuri reale ca înregistrările legitime ale alegătorilor să fie revocate din greșeală. Prejudiciul cauzat prin privarea de dreptul la vot chiar și în cazul câtorva alegători depășește prejudiciul inexistent pe care Guvernul îl invocă atunci când este împiedicat să ia o măsură pe care, probabil, nu are autoritatea să o ia”, a scris Jackson.

Reclamanții și echipa de avocați din acest caz au semnalat că procesul nu s-a încheiat. „Tribunalul districtual din D.C. a decis că programul SAVE extins a încălcat mai multe legi. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a proteja dreptul la vot și la confidențialitate al americanilor, asigurându-ne că decizia tribunalului districtual rămâne valabilă”, au comunicat ei.

Casa Albă nu a răspuns imediat la un mesaj prin care se solicitau comentarii.

Cum a apărut programul SAVE

Programul SAVE a fost creat în temeiul unei legi privind imigrația, care impune ca DHS să ajute agențiile federale, statale și locale să împiedice acordarea de beneficii guvernamentale cetățenilor străini. Administrația Trump a luat măsuri, anul trecut, pentru a-și extinde semnificativ capacitățile de investigare cu ajutorul SAVE. De atunci, cel puțin 67 de milioane de înregistrări au fost examinate cu acest instrument, despre care criticii săi spun că va ajunge să elimine alegătorii valizi de pe listele electorale.

Există deja cazuri de semnalări eronate. În districtiul Travis din statul Texas, de exemplu, oficialii au precizat că au investigat 97 de alegători semnalați de SAVE ca fiind aparent fără cetățenie americană și au descoperit că cel puțin 10% dintre aceștia – și probabil până la 21% – erau, de fapt, cetățeni americani.

Chiar dacă utilizarea programului SAVE a fost blocată în ultimele luni, administrația Trump a confirmat în documentele depuse la instanță că oficialii DHS au continuat să utilizeze datele de asigurări sociale „pentru a verifica în anumite cazuri informațiile și a determina dacă a avut loc un vot ilegal”.

DHS a lansat în august propria anchetă pentru a găsi alegători non-americani pe listele electorale de stat, potrivit unui denunțător care a dat declarații în fața autorităților federale. Acesta a spus că demersul este făcut în grabă, este plin de erori și încalcă, probabil, legile statale. DHS și-a apărat propria anchetă, susținând că este desfășurată „cu răbdare și profesionalism”.

Curtea Supremă nu l-a lăsat pe Trump să restricționeze votul prin corespondență

Efortul de a stabili o listă la nivel național cu toți alegătorii se numără printre numeroasele inițiative luate de Donald Trump în timpul celui de-al doilea mandat, cu scopul de a revizui modul în care se desfășoară alegerile în Statele Unite. Majoritatea acestor pași au fost blocați de diverse instanțe, în parte pentru că legea supremă – Constituția SUA – conferă statelor și Congresului autoritatea de a stabili regulile electorale, dar nu oferă o astfel de putere președintelui.

La mijlocul lunii septembrie, Curtea Supremă a respins o cerere a lui Trump de a restricționa procedurile de vot prin corespondență, înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

Cercetările arată că sunt extrem de rare situațiile în care au votat persoane fără cetățenie americană, legea pedepsind penal astfel de cazuri, inclusiv cu deportarea. Însă președintele Trump a rămas obsedat de ideea că un număr uriaș de persoane fără cetățenie votează în alegerile din SUA, conchide Associated Press.