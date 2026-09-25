Manchester City riscă să fie exclus din Premier League: Clubul de fotbal a fost găsit vinovat de încălcarea a 114 reguli financiare

Imagine aeriană a stadionulu Eithad al clubului de fotbal Manchester City. Foto: Getty Images

Clubul Manchester City a fost găsit vinovat, cu o singură excepţie, de toate cele 115 de încălcări ale regulilor financiare ale ligii engleze de fotbal, informează BBC. Clubul de fotbal pregătește să facă apel, informează Reuters, preluată de Agerpres. Verdictul, dacă se confirmă în final, ar reprezenta una dintre cele mai importante decizii din istoria fotbalului englez și ar putea duce inclusiv la eliminarea Manchester City din Premier League, liga engleză de fotbal.

Dacă liga de fotbal engleză câștigă procesul, cluburile de fotbal care au pierdut titluri sau în meciuri de cupă în fața Manchester City, în perioada acoperită de acuzații, pot solicita despăgubiri pentru pierderea veniturilor.

În schimb, dacă City câștigă în instanță, clubul ar putea solicita despăgubiri pentru daunele cauzate ca urmare a cazului.

Toate opțiunile sunt deschise comisiei disciplinare, arată BBC. Acestea sunt:

Scăderea de puncte (imediat sau suspendat)

Penalități financiare (imediat sau suspendate)

Eliminarea din Premier League.A fi eliminat din Premier League ar însemna că City își pierd statutul de membru și sunt retrogradați într-o divizie inferioară de la sfârșitul sezonului.

Dacă va fi eliminată din Premier League, City va fi retrogradată într-o divizie inferioară.

Premier League a refuzat să comenteze verdictul de vineri. „Este un proces confidenţial, nu facem niciun comentariu”, a declarat un purtător de cuvânt al ligii.

City nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters, dar a transmis postului BBC că ancheta privind acuzaţiile „este în continuare în desfăşurare”.

Verdictul, dacă se confirmă în final, ar marca un moment crucial într-un caz care a planat asupra campionatului timp de peste trei ani.

Procedurile au ridicat semne de întrebare cu privire la reglementările financiare, integritatea competiţiei şi modul în care liga îşi aplică regulile în cazul celor mai de succes cluburi.

Premier League a sesizat o comisie independentă în legătură cu practicile lui Manchester City în februarie 2023, vizând presupuse încălcări ale regulilor financiare pe parcursul sezoanelor 2009-2010 până la 2022-2023. Clubul a negat constant orice abatere.

Printre cele mai grave acuzaţii se numără faptul că, în fiecare sezon cuprins între 2009-2010 şi 2017-2018, City nu a furnizat informaţii financiare corecte care să ofere o „imagine fidelă şi corectă” a veniturilor - inclusiv a celor din sponsorizări - şi a costurilor operaţionale.

City l-a angajat pe avocatul David Pannick pentru a-i coordona apărarea, în timp ce Premier League a fost reprezentată de Adam Lewis KC, potrivit relatărilor din presa britanică.

Audierile au început pe 16 septembrie 2024 şi s-au încheiat aproape trei luni mai târziu, pe 6 decembrie. Cazul a fost analizat de o comisie independentă formată din trei membri, numiţi de preşedintele independent al Comisiei Juridice din Premier League. În 2020, clubul a primit o suspendare de doi ani din Liga Campionilor din partea UEFA, organismul de conducere al fotbalului european, după ce s-a constatat că a raportat venituri din sponsorizări supraevaluate în perioada 2012-2016. Totuşi, gruparea a contestat cu succes decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), care a anulat suspendarea.

De când grupul „Abu Dhabi United Group”, deţinut de şeicul Mansour, a preluat clubul în 2008, City a câştigat opt titluri în Premier League, a cucerit Liga Campionilor, patru Cupe ale Angliei (FA Cup) şi şapte Cupe ale Ligii.

City ocupă în prezent primul loc în Premier League după ce a câştigat toate cele cinci meciuri disputate în debutul sezonului actual.

„Alte cluburi sunt amendate, dar Manchester City are impunitate”

Miza este deosebit de mare, întrucât alte cluburi s-au confruntat deja cu sancţiuni sportive pentru încălcarea reglementărilor financiare.

Everton a fost penalizată cu un total de opt puncte în timpul sezonului 2023-2024, în urma a două încălcări distincte ale regulilor privind profitabilitatea şi sustenabilitatea din Premier League, în timp ce Nottingham Forest a primit o penalizare de patru puncte pentru încălcarea aceloraşi reguli, în martie 2024.

Newcastle United a evitat la limită posibile sancţiuni după ce a vândut jucători înainte de termenul-limită pentru raportarea financiară din 30 iunie 2024, reuşind astfel să se conformeze reglementărilor privind cheltuielile.

La începutul acestui an, preşedintele ligii spaniole de fotbal, Javier Tebas, spunea că gestionarea cazului Manchester City a fost „dăunătoare” pentru Premier League. Tebas menţiona că nu atât de mult conta faptul că problema s-a derulat pe o perioadă lungă de timp, ci faptul că a plasat incertitudine în ceea ce priveşte aplicarea regulilor, când alte cluburi au fost acuzate şi sancţionate pentru încălcarea regulilor în cadrul aceleiaşi perioade de timp.

„Alte cluburi sunt amendate, le-au fost scăzute puncte, iar acest lucru este corect dacă nu te supui regulilor. Dar Manchester City are impunitate. Vorbesc cu multe cluburi din Premier League, iar majoritatea nu înţeleg acest lucru, deopotrivă. Acest lucru face instituţia mai slabă”, a arătat Tebas.

Acuzaţiile la adresa clubului City sunt mult mai vaste şi vizează o perioadă de peste un deceniu, ceea ce conferă cazului o amploare fără precedent. Avocaţi, oficiali ai cluburilor şi suporteri din întreaga ligă aşteaptă de ani de zile un verdict. Manchester City a negat vehement orice fel de încălcare a regulilor şi a precizat deja că deţine un cumul de dovezi indestructibile pentru a-şi susţine cauza.