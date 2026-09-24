Imposibilul devine posibil: când ești în cârje, iar lumea te vede ca pe Messi

EAFF Conference League, o premieră europeană la București, aduce în prim-plan fotbalul pentru persoane cu amputații și poveștile unor sportivi care transformă limitele în performanță. Sursa foto: Getty Images

Imposibilul devine posibil: de ieri, aproape 100 de oameni participă la o nouă competiție europeană de fotbal pentru persoane cu amputații. Turneul Conference League al Federației Europene de Fotbal a Persoanelor cu Amputații (EAFF) este o premieră și se desfășoară la București, fiind înscrise echipe din România, Israel, Grecia și Scoția.

Meciurile – mai spectaculoase decât în ligile profesioniste – au fost disputate de oameni cu povești de viață dure. Sprijin pentru ei este campania Betano România, care urmărește incluziunea prin sport și creșterea vizibilității sportivilor cu dizabilități.

Un vis născut pe cârje: povestea lui Ștefan

Ștefan are 21 de ani și, de când se știe, e în cârje. S-a născut cu o malformație la piciorul stâng, iar bețele ajutătoare sunt obiectele pe care și le amintește cel mai des:

— „De mic, cârjele au făcut parte din viața mea. Și fotbalul.”

Copilul a fost fascinat de „băieții mari” care loveau mingea cu putere la televizor, chit că jucau în prima ligă din România, chit că era vorba de campionate „de afară”. Sorbea cu privirea sprinturile și driblingurile marilor vedete de la TV și visa că așa ar putea să ajungă și el. Pe maidan a încercat să copieze fentele „celor mari”; prima dată s-a împiedicat, apoi nu s-a mai încurcat, chit că „dispozitivele de mers” îl înțepau la subțioară. Pe urmă, i-au ieșit și driblingurile.

— „Mergeam la terenuri de fotbal și ziceam că vreau să joc și eu. Ceilalți băieți, părinții lor se uitau la mine și nu mă lăsau: «Cum să joace ăsta cu cârje?». Când mă lăsau să intru în joc, rămâneau cu gura căscată”, zâmbește Ștefan.

Puștiul, încet-încet, a devenit un nume – la 18 ani a fost ales să facă parte din lotul FCSB. Acum joacă și la profesioniști, e „internațional”, face parte din lotul celor de la Rekord Bielsko Biala, din Polonia. În paralel, este titular al naționalei de fotbal a persoanelor cu astfel de dizabilități. Practic, Ștefan – atacantul – își trăiește visul.

— „Cine se gândea, oare, atunci, că din cei 20-30 de copii, câți eram pe terenul de joacă, tocmai ăla în cârje va ajunge fotbalist profesionist?”, râde puștiul.

Se sprijină și mai bine în dispozitivele sale ajutătoare și se uită un pic mândru la tricoul său alb cu sigla FCSB. Privirea îi alunecă mai jos, spre adidasul cu crampoane de pe dreptul; stângul, cel cu probleme, e sprijinit de cârjă:

— „E greu, perioada de recuperare e mai mare. Meciul de azi? Puteam să-i batem, puteam și mai mult.”

Echipa sa – FCSB – a remizat cu AFAS FC, o echipă arțăgoasă și puternică din Scoția.

Despre dribling și durere

Sportivii implicați în turneul pentru persoanele cu amputații arată în teren o putere ieșită din comun. Nici nu te-ai putea gândi cum cineva aflat în cârje poate să aibă o viteză atât de mare încât ar putea concura și cu o persoană „normală”.

— „Nu mai vorbim de pase. Cum sunt alea pe care le dă Messi al nostru”, spune unul din fundașii FCSB. „Când îl vezi nici nu-ți vine să-l lași în teren, te gândești, ca om normal, că îl lovești sau că ce poate să facă unul ca ăsta. Și, când pune piciorul pe minge...”.

Coechipierii lui Ștefan, ba chiar și adversarii care îl cunosc, cred că puștiul este unul dintre cei mai buni fotbaliști cu dizabilități din lume.

— „Lăsați viteza lui. Lăsați și pasele. Să vedeți driblingurile, așa cum le face, în bețele alea”, îl admiră un coechipier.

Ștefan rămâne modest și schimbă discuția. Spune că fotbalul îi ajută pe cei din echipă să trăiască:

— „Aici venim să ne antrenăm. Să jucăm fotbal. Dar nu doar asta. Vorbim despre problemele noastre, despre starea noastră, despre durerile noastre.”

Puștiul a trecut prin Politehnică – pe la inginerie –, iar acum, pe lângă fotbal, mai trăiește din antrenorat. Spune că pentru cei cu amputații viața a rămas grea din punct de vedere al practicării sportului. Nu sunt mulți cei care se implică.

În România, Betano dezvoltă programul de responsabilitate socială „Imposibilul devine posibil”, prin intermediul căruia susține și incluziunea prin sport a persoanelor cu dizabilități, prin inițiative care oferă mai multor oameni acces la experiențe sportive unde își pot demonstra performanța.

— „Turneul este o premieră. Am ales Bucureștiul fiindcă aici s-au mai disputat și alte evenimente de acest tip. Acest sport, fotbalul practicat de cei cu amputații, este unul greu. Antrenamentele diferă, jocul diferă. Știi, nu ai cum să faci o alunecare, de exemplu. Faultul este mult mai dureros. Iar perioada de recuperare este mai mare. Dar acești fotbaliști sunt puternici. Fotbalul îi face să treacă peste durerile-fantomă de după operațiile de amputare, îi leagă ca prieteni. Noi avem o vorbă: Legs off, game on”, spune Yves Guillemyn, reprezentantul EAFF.

Și el îl cunoaște pe românul Ștefan Dogaru și crede că este unul dintre cei mai buni jucători din Europa:

— „Vorbim ca la echipele mari, nu? Ei bine, aici nu există diferențe. Toți suntem la fel. Indiferent de ce amputație ai făcut. Că nu ai o mână – cum nu au portarii –, sau că ai piciorul tăiat de la coapsă sau de la genunchi, cum au jucătorii de câmp.”

Oficialul spune că își dorește ca și România să devină precum țări ca Polonia sau Turcia, ale căror reprezentative naționale de fotbal ale celor cu amputații s-au înfruntat în finala campionatului mondial, iar partida a fost urmărită de 40.000 de spectatori.

Așii de la FCSB

Sportul poate crea oportunități reale atunci când barierele de acces și participare sunt reduse. Astfel, EAFF Conference League se desfășoară, în perioada 24-25 septembrie 2026, la București, în premieră europeană. Turneul de fotbal pentru persoane cu amputații este găzduit de FCSB, care participă și în competiție, și completează sistemul meciurilor europene de club ale EAFF, alături de Champions League și Europa League.

La ediția inaugurală participă, pe lângă FCSB, Maccabi Haifa FC (Israel), AFAS FC (Scoția) și Panathinaikos AC PwD (Grecia).

În cadrul programului său de responsabilitate socială „Imposibilul devine posibil", Betano România continuă demersurile dedicate incluziunii prin sport și creșterii vizibilității sportivilor cu dizabilități, precum și proiectele de implicare în comunitate și educație, adresate persoanelor din comunități defavorizate.