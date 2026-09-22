Gianni Infantino vrea reformarea guvernanței FIFA, după scandalurile de la Cupa Mondială 2026

2 minute de citit Publicat la 10:41 22 Sep 2026 Modificat la 10:41 22 Sep 2026

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Foto: Getty Images

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, care candidează pentru realegere dar se află într-o criză de guvernanţă, a propus luni o consultare cu federaţiile naţionale pentru reformarea proceselor decizionale, într-o scrisoare adresată celor 211 federaţii membre, conform unei copii obţinute de AFP, scrie Agerpres.

Gianni Infantino vrea consultări directe cu federațiile de fotbal pentru a reforma guvernanța FIFA

„Voi propune organizarea de către Consiliul FIFA a unor consultări directe, structurate şi cu termene limită cu confederaţiile, federaţiile membre şi părţile interesate relevante cu privire la modul de consolidare a proceselor decizionale ale FIFA”, a transmis Infantino.

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a fost lovită de o criză de la dezvăluirea, la sfârşitul lunii iulie, a planului de a crea o societate comercială deschisă investitorilor privaţi, eşuat între timp.

„Aceste consultări ar invita la prezentarea unor propuneri specifice privind implicarea timpurie a organismelor instituţionale, rolurile respective ale Preşedintelui, Biroului, Consiliului şi Congresului, precum şi modalităţi concrete de consolidare a transparenţei, participării şi responsabilităţii în iniţiativele strategice majore”, a adăugat el.

Infantino propune examinarea propunerilor iniţiale în cadrul reuniunii Consiliului programate pentru 15 octombrie, specificând că „propunerile scrise primite ulterior, dar într-un termen rezonabil, vor fi, desigur, de asemenea, luate în considerare”.

„Orice modificări statutare rezultate vor fi apoi supuse Congresului spre examinare şi aprobare, conform procedurii corespunzătoare”, a subliniat el.

Această iniţiativă vine într-un moment în care poziţia preşedintelui FIFA, candidat la realegere în martie 2027, este serios slăbită după ce a a încercat să impună unilateral un proiect de creare a unei societăţi comerciale deschise investitorilor privaţi pentru evenimentele organizate FIFA, inclusiv Cupa Mondială.

În cele din urmă, Infantino a trebuit să retragă acest proiect, denumit „FIFA Forward Enterprise” (FFE), după ce s-a confruntat cu o opoziţie acerbă din partea UEFA, a Confederaţiei din America de Nord, Centrală şi Caraibe (CONCACAF) şi a Confederaţiei Asiatice de Fotbal (AFC).

În ciuda retragerii proiectului FFE, UEFA, susţinută de CONCACAF şi AFC, menţin presiunea asupra lui Infantino, cerându-i demisia.

UEFA pregăteşte astfel o plângere pentru „management neloial” împotriva preşedintelui FIFA. Şeful UEFA, Aleksander Ceferin, şi şeful CONCACAF, Victor Montagliani, au cerut, de asemenea, ca FIFA să plătească „cel puţin 10 milioane de dolari” fiecăreia dintre cele 211 asociaţii membre pentru a finanţa investiţii în infrastructură şi dezvoltarea fotbalului, în valoare totală de aproximativ 2,1 miliarde de dolari, cerând în acelaşi timp „un audit independent cu acces deplin la cifre”.

Preşedintele FIFA stârnise deja controverse acordând un „Premiu pentru Pace” preşedintelui american Donald Trump, cu care are legături strânse, în timpul tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026.

Iar modul suspect în care FIFA a anulat suspendarea atacantului american Folarin Balogun după un cartonaş roşu obținut la Cupa Mondială 2026, în urma unui apel al lui Donald Trump, a erodat şi mai mult încrederea multor preşedinţi ai unor federaţii importante precum Franţa, Germania și Belgia, care vor acum ca acesta să demisioneze.

Gianni Infantino este, în prezent, singurul candidat pentru alegerile prezidenţiale de la FIFA programate pentru 18 martie 2027, termenul limită pentru depunerea candidaturilor fiind 18 noiembrie.