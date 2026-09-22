Cum a utilizat Florida iepuri-robot pentru a elimina numărul tot mai mare de pitoni birmanezi din Everglades

Cum funcționează iepurii-robot dotați cu inteligență artificială FOTO: South Florida Water Management District

Florida a folosit un instrument neobișnuit pentru a controla numărul tot mai mare de pitoni birmanezi care au invadat Everglades - iepuri-robot alimentați cu energie solară.

În 2025, South Florida Water Management District și Universitatea din Florida au colaborat pentru a amplasa momeli robotizate sub forma unor iepuri, concepute să imite prada reală și să atragă pitonii din ascunzători folosind inteligența artificială, semnale termice și simularea mirosurilor, potrivit CBS News.

Roboții fac parte din efortul mai amplu al statului Florida de a elimina pitonii birmanezi, care au perturbat populațiile de animale sălbatice native din întregul stat. Dispozitivele folosesc camere bazate pe inteligență artificială pentru a detecta șerpii care se apropie și pentru a alerta autoritățile, care pot trimite apoi agenți specializați în capturarea și îndepărtarea pitonilor. Tehnologia este utilizată alături de Florida Python Challenge, competiția anuală de eliminare a pitonilor, precum și de alte programe de îndepărtare a acestora, fără să le înlocuiască.

Cum funcționează iepurii-robot dotați cu inteligență artificială

Roboții alimentați cu energie solară sunt concepuți să imite prada pe care o vânează pitonii birmanezi. Aceștia generează o semnătură termică și emit un miros menit să atragă șerpii, care folosesc atât detectarea căldurii, cât și mirosul atunci când vânează.

Fiecare robot este echipat cu o cameră dotată cu inteligență artificială, care monitorizează zona înconjurătoare. Atunci când detectează apropierea unui piton, sistemul îi alertează pe reprezentanții South Florida Water Management District. Un agent special instruit pentru capturarea pitonilor poate fi apoi trimis la fața locului.

Districtul și Universitatea din Florida amplasează roboții în diferite zone din sudul Floridei unde se știe că se ascund pitonii. Metoda are scopul de a ajuta la monitorizarea unor regiuni care pot fi dificil de cercetat prin metode convenționale. De asemenea, le oferă autorităților responsabile de protejarea faunei sălbatice o modalitate suplimentară de a localiza șerpii în zonele în care vegetația deasă și terenul dificil pot limita căutările clasice.

„Acești roboți inovatori produc o semnătură termică și emit un miros conceput pentru a atrage pitonii. Roboții sunt echipați cu camere care monitorizează prezența pitonilor și notifică oficialii Districtului atunci când este detectat un șarpe. După primirea notificării, Districtul poate trimite un agent specializat în îndepărtarea pitonilor în zona respectivă”, a precizat districtul.

De ce sunt în Florida pitonii birmanezi

Pitonii birmanezi au fost introduși în Everglades în anii 1970 și au devenit de atunci un prădător invaziv în Florida. Cercetătorii estimează că în regiunile subtropicale ale statului există între 100.000 și 300.000 de pitoni birmanezi.

Șerpii pot ajunge la o lungime de peste 5,5 metri, iar femelele adulte pot depune peste 70 de ouă o dată. Prezența lor a afectat mamiferele, păsările și reptilele native, reducând cantitatea de pradă disponibilă pentru specii precum panterele de Florida, râșii și păsările răpitoare.

Un studiu realizat în 2012 de U.S. Geological Survey a constatat că populațiile de ratoni și oposumi din anumite zone ale Everglades au scăzut cu aproape 99% în urma răspândirii pitonilor birmanezi.

Florida Python Challenge contribuie la eforturile de eliminare a pitonilor

Florida s-a bazat, de asemenea, pe contractori instruiți și pe participarea publicului pentru îndepărtarea pitonilor birmanezi.

Competiția anuală Florida Python Challenge reunește vânători profesioniști și amatori într-o competiție de 10 zile, iar participanții trebuie să urmeze un curs de siguranță înainte de a putea lua parte la aceasta.

La ediția din 2026, 907 participanți din 30 de state, precum și din Vietnam și Canada, au eliminat împreună 280 de pitoni birmanezi. Numărul total de șerpi eliminați în cadrul competiției a depășit acum 1.600.

Tom Rahill a câștigat marele premiu de 10.000 de dolari, după ce a eliminat 96 de șerpi, în timp ce Rahm Levinson a primit 1.000 de dolari pentru capturarea celui mai lung piton, care măsura aproximativ 4,99 metri.

Au fost acordate premii suplimentare la categoriile profesioniști, începători și militari.

„Numărul de pitoni invazivi eliminați din Everglades în timpul Florida Python Challenge 2026 reprezintă o victorie majoră pentru fauna sălbatică nativă a Floridei și o dovadă a ceea ce poate fi realizat prin parteneriate puternice și participarea publicului”, a declarat într-un comunicat Rodney Barreto, președintele FWC.

Din 2017, contractorii Florida Fish and Wildlife Conservation Commission și South Florida Water Management District au eliminat peste 19.000 de șerpi.

Programul districtului care utilizează iepuri robotizați are scopul de a adăuga o nouă metodă la aceste eforturi aflate deja în desfășurare.