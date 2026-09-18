Un documentar nou pe Netflix arată „care-i faza” cu AI-ul. Inclusiv Amodei, Altman, Hassabis, Hoffman și Harari dau explicații

Dario Amodei, Sam Altman, Demis Hassabis, Yuval Harari și Reid Hoffman. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un nou documentar apărut pe Netflix încearcă să răspundă la una dintre cele mai mari întrebări ale momentului: ce este, de fapt, inteligența artificială, cât de mult ne va ajuta și cât de mult ar trebui să ne temem de ea? Printre cei care au acceptat să răspundă la întrebările regizorului despre AI se numără și Sam Altman, CEO-ul OpenAI, Dario Amodei, CEO și cofondator al Anthropic, Demis Hassabis, CEO și cofondator al Google DeepMind, Reid Hoffman, cofondator LinkedIn sau Yuval Noah Harari, istoric și autorul „Sapiens”.

Filmul pune față în față perspective optimiste, avertismente privind riscurile extreme și opinii ale unor cercetători care cred că dezbaterea despre AI este adesea prea simplificată.

Producția a avut premiera mondială la festivalul Sundance pe 27 ianuarie 2026, fiind lansată în cinematografele din SUA pe 27 martie 2026 și ulterior pe platforma de streaming Peacock (începând cu 15 mai 2026). În România, tocmai a fost publicat pe Netflix, pe 15 septembrie.

Unele dintre temerile exprimate în film au devenit, între timp, realitate

La câteva luni de la realizarea documentarului, unele dintre avertismentele formulate de cercetătorii intervievați nu mai par doar scenarii îndepărtate.

În ultimele săptămâni, chiar lideri ai unora dintre cele mai importante companii AI au cerut încetinirea ritmului de dezvoltare a modelelor.

Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, a vorbit public despre necesitatea unei abordări mai prudente, iar Sam Altman a recunoscut la rândul său că ritmul dezvoltării AI trebuie gestionat cu mai multă atenție și a amânat listarea OpenAI la bursă.

În paralel, au apărut și cazuri concrete în care modelele AI au reușit să „evadeze”, treacând de limitele unor medii de testare, accesând sisteme sau resurse pentru care nu ar fi trebuit să aibă acces. Incidentele oferă exemple reale pentru una dintre întrebările centrale ale documentarului: ce se întâmplă atunci când sistemele AI devin suficient de capabile încât să găsească singure modalități de a ocoli restricțiile impuse de oameni?

Privite prin prisma ultimelor evoluții din domeniu, unele dintre avertismentele prezentate în „The AI Doc” pot fi astfel considerate semnale timpurii ale unor probleme care au început deja să apară, și nu doar scenarii despre un viitor îndepărtat.

Chiar luna aceasta, ONU a avertizat că inteligența artificială avansată ar putea reprezenta „un risc existențial pentru omenire” și a cerut măsuri urgente pentru limitarea riscurilor.

Mai mult, la începutul acestei luni, directorul Nvidia, Jensen Huang, și-a exprimat aprecierea față de compania OpenAI și a afirmat că „AGI a sosit” deja, odată cu lansarea modelului cu inteligență artificială Astra - realizare care în documentar era doar ipotetică.

Care-i faza cu inteligența artificială: „The AI Doc” încearcă să explice AI-ul fără limbaj de Silicon Valley

Documentarul se numește „The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist” și este regizat de Daniel Roher, cunoscut pentru documentarul „Navalny”, câștigător al Oscarului, împreună cu Charlie Tyrell. Filmul a fost produs inclusiv de Daniel Kwan, unul dintre regizorii filmului „Everything Everywhere All at Once”.

Punctul de plecare este unul foarte personal. Roher urma să devină tată și a pornit să afle ce fel de lume va moșteni copilul său într-o perioadă în care inteligența artificială avansează extrem de rapid.

În loc să trateze AI-ul exclusiv ca pe o problemă tehnică, documentarul încearcă să traducă întrebările complicate în unele pe care și le poate pune orice om: Ne va lua AI-ul locurile de muncă? Va deveni mai inteligent decât noi? Poate fi controlat? Ne va ajuta să vindecăm boli și să rezolvăm probleme precum schimbările climatice? Sau putem ajunge într-un punct în care nu mai înțelegem și nu mai controlăm sistemele pe care le-am construit?

Filmul a avut premiera la Sundance în ianuarie 2026, a intrat în cinematografe în martie și a ajuns pe Netflix în septembrie. Pagina oficială Netflix îl descrie drept povestea unui viitor tată care intervievează directori din industria tehnologică și experți pentru a înțelege cum ar putea AI-ul să afecteze viața copilului său și viitorul omenirii.

Cine sunt oamenii care vorbesc despre viitorul AI în documentar

Lista este neobișnuit de lungă: documentarul aduce împreună directori ai marilor companii AI, cercetători, specialiști în siguranța AI, jurnaliști, istorici, antreprenori și critici ai industriei. Listele de distribuție ale filmului indică peste 30 de participanți intervievați.

Conducătorii companiilor care construiesc AI-ul de frontieră

Sam Altman – CEO al OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT. Este una dintre cele mai importante figuri în cursa pentru construirea unor sisteme AI tot mai capabile.

Dario Amodei – CEO și cofondator al Anthropic, compania din spatele familiei de modele Claude. Amodei este și unul dintre executivii din industria AI care vorbește public atât despre beneficiile tehnologiei, cât și despre riscurile sistemelor foarte avansate.

Daniela Amodei – Sora lui Dario Amodei, președinta și cofondatoarea Anthropic și una dintre persoanele importante din conducerea companiei.

Demis Hassabis – CEO și cofondator al Google DeepMind, unul dintre cei mai cunoscuți cercetători și antreprenori din domeniul AI. DeepMind este laboratorul Google implicat în dezvoltarea unor sisteme avansate de inteligență artificială.

Ilya Sutskever – cofondator și fost chief scientist al OpenAI, unul dintre cercetătorii care au avut un rol important în dezvoltarea tehnologiei din spatele modelelor moderne de AI.

Shane Legg – cofondator al DeepMind și cercetător asociat cu ideea de „AGI”, adică inteligență artificială generală.

Jan Leike – cercetător cunoscut pentru activitatea în domeniul „alignment”, adică încercarea de a face sistemele AI foarte puternice să respecte obiectivele și valorile stabilite de oameni.

Reid Hoffman – antreprenor și investitor, cofondator al LinkedIn și implicat ulterior în companii și proiecte din domeniul AI.

Marii absenți, Mark Zuckerberg si Elon Musk

Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, compania care dezvoltă modele precum Llama și investește masiv în inteligență artificială, și Elon Musk, fondatorul xAI și unul dintre cei mai vocali antreprenori din domeniul AI, au fost și ei invitați să răspundă întrebărilor lui Daniel Roher. Cei doi nu au participat însă la interviurile incluse în documentar.

Potrivit realizatorilor, fondatorul Facebook a refuzat din start să participe, iar directorul Tesla și SpaceX a confirmat inițial, iar apoi s-a scuzat argumentând că este prea ocupat.

Cercetătorii și specialiștii care avertizează asupra riscurilor

Documentarul nu se limitează la șefii marilor companii. O parte importantă a filmului este reprezentată de cercetători care discută despre ceea ce s-ar putea întâmpla dacă sistemele AI devin mult mai capabile decât cele actuale.

Yoshua Bengio – unul dintre pionierii cercetării moderne în rețele neuronale și laureat al Premiului Turing. Este una dintre vocile importante în discuția despre siguranța AI.

Eliezer Yudkowsky – cercetător și unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai ideii că o inteligență artificială mult mai inteligentă decât oamenii ar putea reprezenta un risc existențial.

Ajeya Cotra – cercetătoare și analistă specializată în riscurile asociate dezvoltării unor sisteme AI foarte avansate.

Dan Hendrycks – cercetător și director al Center for AI Safety, organizație preocupată de reducerea riscurilor sistemelor AI avansate.

Jeffrey Ladish – cercetător în domeniul siguranței AI și director executiv al Palisade Research.

Connor Leahy – fondator și CEO al Conjecture, companie concentrată pe probleme de siguranță și control al AI.

Sanmi Koyejo – cercetător și profesor la Stanford, implicat în cercetarea privind siguranța și comportamentul sistemelor AI.

Deborah Raji – cercetătoare cunoscută pentru activitatea privind evaluarea sistemelor AI, biasurile algoritmice și responsabilitatea tehnologică.

Daniel Kokotajlo – fost cercetător OpenAI, cunoscut și pentru avertismentele sale privind direcția în care se dezvoltă industria.

Jason Matheny – cercetător și manager în domeniul riscurilor tehnologice și al securității.

David Evan Harris – cercetător și profesor la University of California, Berkeley, implicat în analiza efectelor sociale și politice ale tehnologiilor AI.

Aza Raskin – cofondator al Center for Humane Technology și unul dintre criticii efectelor pe care tehnologiile digitale le pot avea asupra societății.

Tristan Harris – cofondator al Center for Humane Technology și una dintre vocile cunoscute pentru avertismentele privind efectele tehnologiei asupra oamenilor și societății.

Randima Fernando – fost manager de producție la NVIDIA și cofondator al Center for Humane Technology.

Timnit Gebru – cercetătoare cunoscută pentru activitatea privind biasul algoritmic, impactul social al AI și problemele etice din industrie.

Emily M. Bender – profesoară de lingvistică la University of Washington, cunoscută pentru cercetările și criticile sale privind limitele modelelor lingvistice și modul în care sunt prezentate public capacitățile AI.

Karen Hao – jurnalistă și autoare care a scris pe larg despre industria AI, inclusiv despre companiile și oamenii care controlează dezvoltarea acesteia.

Vocile care văd mai ales partea pozitivă

Documentarul nu este construit exclusiv în jurul scenariilor apocaliptice. O altă categorie de participanți vorbește despre ceea ce AI-ul ar putea face pentru oameni.

Peter Diamandis – antreprenor și fondator al XPRIZE, cunoscut pentru perspectiva sa optimistă asupra tehnologiei și pentru ideea că inovația poate rezolva probleme considerate anterior imposibile.

Liv Boeree – fostă jucătoare profesionistă de poker și specialistă în teoria jocurilor, interesată de relația dintre inteligență, decizie și tehnologie.

Guillaume Verdon – cercetător și antreprenor din domeniul AI, fondator al companiei Extropic.

Shaw Walters – fondator și CEO al Extropic AI, companie care cercetează abordări alternative pentru dezvoltarea sistemelor AI.

Rocky Yu – antreprenor din domeniul AI, asociat cu Eliza Labs.

Sneha Revanur – activistă și fondatoare a Encode, organizație implicată în dezbaterile despre AI și generația tânără.

Ramesh Srinivasan – cercetător și profesor la UCLA, preocupat de modul în care tehnologia și AI-ul influențează societatea.

Peter Lee – cercetător și antreprenor din domeniul AI.

Iar apoi este Yuval Noah Harari

În film apare și Yuval Noah Harari, istoricul și autorul cunoscut pentru cărțile „Sapiens” și „Homo Deus”.

Perspectiva lui este diferită de cea a unui inginer care discută despre performanța unui model AI. Harari se concentrează mai mult pe consecințele sociale: ce se întâmplă cu informația, educația, politica, munca și capacitatea oamenilor de a distinge adevărul de conținutul generat artificial.

Este una dintre ideile importante ale documentarului: problema AI nu înseamnă doar că un computer ar putea deveni foarte inteligent. Înseamnă și ce fac oamenii cu această tehnologie înainte ca ea să ajungă la un asemenea nivel.

Care sunt, concret, riscurile reale despre care vorbește filmul?

Pentru un spectator obișnuit, discuția despre AI poate deveni rapid foarte abstractă. În esență, documentarul separă mai multe tipuri de riscuri.

1. AI-ul poate elimina sau transforma foarte multe locuri de muncă

Acesta este unul dintre riscurile care nu țin de science-fiction. Modelele actuale pot deja redacta texte, scrie cod, analiza documente, genera imagini și realiza o parte din sarcinile pentru care până acum era nevoie de oameni.

Întrebarea nu este doar „va dispărea meseria X?”, ci și cât de repede se vor schimba meseriile și dacă oamenii vor avea timp să se adapteze.

În același timp, susținătorii AI argumentează că aceeași tehnologie poate crea industrii și ocupații noi și poate face oamenii mai productivi.

2. Dezinformarea poate deveni mult mai ieftină

Un AI poate genera într-un timp foarte scurt texte, fotografii, videoclipuri și materiale audio care par reale.

Asta înseamnă că devine mai ușor să produci escrocherii, propagandă sau informații false la scară foarte mare.

Pentru omul obișnuit, problema practică este simplă: poate deveni din ce în ce mai greu să știi dacă ceea ce vezi pe internet a fost creat de o persoană sau de o mașină.

3. AI-ul poate fi folosit de oameni rău intenționați

O tehnologie puternică poate fi folosită și în scopuri rele. Documentarul discută riscul ca sisteme foarte capabile să fie utilizate pentru atacuri informatice, manipulare, fraudă sau alte activități periculoase.

Aici nu este nevoie ca AI-ul să „devină rău”. Este suficient ca oamenii să îi ofere obiective greșite sau să îl folosească în scopuri greșite.

4. Ce se întâmplă dacă AI-ul devine mai capabil decât oamenii?

Aici începe partea mult mai speculativă a dezbaterii.

Termenul AGI, folosit frecvent în film și în industria AI, vine de la „Artificial General Intelligence”. În limbaj simplu, este ideea unei inteligențe artificiale capabile să rezolve o gamă foarte largă de probleme intelectuale, într-un mod comparabil sau superior oamenilor.

Modelele actuale, precum ChatGPT sau Claude, sunt foarte bune la anumite sarcini, dar asta nu înseamnă că avem deja AGI.

Problema discutată de cercetătorii din film este următoarea: dacă într-o zi vom construi un sistem care poate învăța, planifica și își poate îmbunătăți propriile capacități la un nivel foarte ridicat, vom mai putea să îl controlăm?

Nu există un răspuns demonstrat la această întrebare.

Tocmai aici apar cele mai controversate scenarii din documentar: unii cercetători consideră că riscul unei pierderi a controlului asupra unor sisteme foarte avansate trebuie tratat extrem de serios, în timp ce alți specialiști sunt mai sceptici față de scenariile apocaliptice.

Dar ce ar putea face AI-ul bine?

Filmul încearcă să nu uite cealaltă jumătate a poveștii.

AI-ul ar putea accelera cercetarea științifică, ar putea ajuta la descoperirea unor medicamente, ar putea automatiza sarcini repetitive și ar putea permite unei persoane să facă lucruri pentru care anterior avea nevoie de o echipă întreagă.

În viziunea celor mai optimiști participanți, AI-ul ar putea deveni un fel de multiplicator al capacității umane: un instrument care îi permite unui om să învețe mai repede, să construiască mai repede și să rezolve probleme mai complexe.

Aceasta este una dintre tensiunile centrale ale filmului: aceeași tehnologie care poate produce beneficii enorme poate produce și probleme enorme, în funcție de modul în care este construită și folosită.

Altman, Amodei și Hassabis sunt întrebați direct dacă ar trebui să avem încredere în ei

Una dintre cele mai interesante părți ale documentarului este accesul la șefii companiilor aflate în centrul cursei AI.

Roher îi intervievează pe Sam Altman, Dario Amodei și Demis Hassabis, însă filmul nu obține neapărat de la ei răspunsurile spectaculoase pe care le-ar putea aștepta publicul.

Spre exemplu, atunci când Roher îl întreabă pe Altman de ce ar trebui oamenii să aibă încredere în el pentru a ghida dezvoltarea unei tehnologii cu asemenea consecințe. Răspunsul lui Altman este, în esență, că oamenii nu ar trebui să îi acorde încredere necondiționată.

„Trenul nu se va opri”

Dario Amodei oferă în film una dintre imaginile cele mai ușor de înțeles pentru problema dezvoltării AI: cursa tehnologică seamănă cu un tren care înaintează și pe care nu îl poți pur și simplu opri.

Ideea este importantă pentru că industria nu funcționează într-un vid. Există concurență între companii, dar și între Statele Unite, China și alte centre tehnologice. Dacă o companie încetinește foarte mult, există riscul ca rivalii să continue.

Această competiție este una dintre explicațiile pentru care dezbaterea despre „ar trebui să încetinim AI-ul?” este atât de complicată.

Filmul nu spune că sfârșitul lumii este inevitabil

Acesta este probabil cel mai important lucru de înțeles înainte de vizionare.

„The AI Doc” nu demonstrează că AI-ul va distruge omenirea și nici nu demonstrează că AI-ul ne va salva.

Filmul pune împreună oameni care au opinii foarte diferite și îi lasă să discute despre posibilități. Revista TIME descrie intenția producătorilor drept un fel de „bufet” de perspective din care spectatorul își poate construi propria înțelegere a problemei.

Există însă și o limită importantă. Filmul acordă relativ puțin spațiu întrebării dacă și cum sistemele actuale, care au încă limite și fac greșeli, ar putea evolua până la o presupusă AGI capabilă să depășească inteligența umană.

Cu alte cuvinte, unele dintre riscurile discutate sunt deja vizibile, în timp ce altele sunt scenarii despre viitor, asupra cărora specialiștii nu se pun de acord.