Un tată i-a plătit fiului 18 euro ca să-l ajute să devină celebru pe YouTube. S-a trezit apoi cu o factură de peste 100.000 de euro

Un copil a început să cumpere singur campanii de promovare folosind cardul de serviciu al tatălui, iar factura a ajuns la peste 100.000 de euro. FOTO: Getty Images

Un tată american a vrut să-și ajute băiatul de 9 ani să obțină mai multe vizualizări pe YouTube, dar lucrurile au scăpat rapid de sub control. După ce i-a arătat cum funcționează reclamele online, băiatul a început să cumpere singur campanii de promovare folosind cardul de serviciu al tatălui. În doar trei săptămâni, cheltuielile au ajuns la peste 100.000 de euro. Acum, tatăl riscă să-și piardă locul de muncă, scrie 7sur7.be.

Băiatul, Mike, este pasionat de Minecraft și Roblox. În 2024, cu acordul părinților, și-a făcut canalul de YouTube "Mighty Mike Plays", unde publica videoclipuri despre jocurile sale preferate. Videoclipurile aveau însă puține vizualizări, iar canalul nu reușea să atragă mulți abonați. Tatăl său, Dave, a decis să-l ajute și a plătit împreună cu el o primă reclamă de 20 de dolari, aproximativ 18 euro.

Dave i-a explicat copilului cum funcționează promovarea pe YouTube, iar reclama a avut efec, videoclipurile au început să strângă mai multe vizualizări. Problema a fost că Dave își salvase cardul profesional în contul fiului său pentru a putea plăti prima campanie.

Cum a ajuns copilul să cheltuiască 106.000 de euro

După ce a văzut că reclamele aduc mai multe vizualizări, Mike a continuat singur. Timp de trei săptămâni, băiatul a cumpărat mai multe campanii publicitare, fără ca tatăl să știe.

Potrivit site-ului Dexerto, copilul nu a înțeles că cei 20 de dolari plătiți inițial erau pentru o singură campanie. În schimb, a tras o concluzie simplă: cu cât cheltuiește mai mulți bani, cu atât videoclipurile vor avea mai multe vizualizări.

Dave a aflat ce se întâmplase abia când a fost chemat la serviciu. Acolo, managerul, mai mulți directori și reprezentanții departamentului financiar i-au prezentat situația: de pe cardul companiei fuseseră cheltuiți 118.000 de dolari (106.000 de euro) pentru reclame pe YouTube în doar trei săptămâni.

Tatăl a eliminat imediat cardul din contul YouTube și încearcă acum să afle dacă banii pot fi recuperați. În același timp, angajatorul său analizează situația, iar Dave riscă să-și piardă locul de muncă.

"Cu cât punem mai mulți bani, cu atât avem mai multe vizualizări"

"Mike nu a înțeles cu adevărat că acei 20 de dolari reprezentau o plată unică. Logica lui era foarte simplă, și anume cu cât punem mai mulți bani, cu atât avem mai multe vizualizări", a explicat Dave într-un videoclip publicat pe canalul fiului său.

Videoclipul a primit un titlu sugestiv: "Mesaj de la tata: acesta este sfârșitul pentru Mighty Mike Plays". Cu o zi înainte, Mike publicase un mesaj în care spunea: "Am o mare problemă".

Când Dave l-a întrebat pe fiul său dacă mai are ceva de spus, copilul a răspuns: "Oricum, eu o să fiu cel care o să pățească".

Canalul a explodat după campaniile de publicitate

Deși situația i-ar putea costa locul de muncă pe tată, reclamele au avut efectul dorit pentru canal.

Mai multe videoclipuri de pe "Mighty Mike Plays" au ajuns la sute de mii de vizualizări, iar videoclipul în care tatăl și fiul povestesc ce s-a întâmplat a strâns aproximativ 500.000 de vizualizări. Canalul are acum peste 50.000 de abonați.

Povestea a stârnit și numeroase glume în comentarii. "Ultimul Crăciun al lui Mighty Mike cu ambii rinichi", a scris un utilizator. Altul a glumit că s-au terminat banii pentru "Crăciun, Paște, zile de naștere și McDonald's".

Un alt internaut a găsit și partea bună a aventurii: "Cel puțin copilul poate scrie în CV că are experiență în marketing".

Mai mulți utilizatori i-au sugerat lui Dave să deschidă o strângere de fonduri pentru a acoperi suma pierdută. Tatăl a refuzat însă această idee, cel puțin deocamdată.

Dave le-a mulțumit celor care l-au susținut și a precizat că familia așteaptă acum să afle ce decizie va lua angajatorul în legătură cu banii cheltuiți.