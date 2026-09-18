​Vila spectaculoasă din Roma care a aparținut cândva Sophiei Loren a fost scoasă la vânzare. Cum arată în interior

Vila are 700 de metri pătrați de spațiu interior, 11.000 de metri pătrați de parc privat, cinci dormitoare și șapte băi.Sursa foto: italy-sothebysrealty.com/

Vila care a aparținut cândva producătorului de film Carlo Ponti și Sophiei Loren, situată în Parcul Appia Antica din Roma, Italia, a fost din nou scoasă la vânzare, încredinţată de data aceasta firmei Italy Sotheby’s International Realty, a treia agenție implicată de la începerea procesului în 2018.

Lionard Luxury Real Estate a făcut prima încercare, cu un preț de vânzare de 19 milioane de euro. Ulterior, proprietatea a trecut în portofoliul Forbes Properties. În prezent, negocierile sunt confidențiale, însă agenția confirmă un interval de preț cuprins între 15 și 20 de milioane, relatează La Repubblica.

Vila are 700 de metri pătrați de spațiu interior, 11.000 de metri pătrați de parc privat, cinci dormitoare și șapte băi. Producătorul de film italian, decedat în 2007, și actrița, în vârstă de 91 de ani, au luat în calcul fiecare detaliu. Proprietatea este o adevărată oază privată şi se află la doar zece minute de Colosseum și la cincisprezece minute de centrul istoric, însă, odată ce treci de poartă, orașul dispare, iar zgomotul enervant al claxoanelor se stinge. Proiectul proprietăţii poartă semnătura lui Andrea Busiri Vici.

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Vila este construită pe două niveluri (deservite de un lift) și comunică fluid cu exteriorul prin intermediul porticurilor, teraselor, curților interioare și al mai multor intrări independente. Nivelul principal cuprinde trei saloane cu șemineu și vedere spre parc, o bucătărie și două grupuri sanitare pentru oaspeți.

Elementul remarcabil este, însă, sala de mese, care este amenajată într-o grotă din epoca romană şi păstrează un mozaic original care o înfățișează pe Medusa, zeița mării. Etajul superior este dedicat în întregime zonei de odihnă, incluzând cinci dormitoare, cinci băi, o bibliotecă și o grădină de iarnă. Proprietatea include și vechile grajduri ale domeniului, o suprafață de aproximativ 467 de metri pătrați, transformată în prezent într-un spațiu pentru recepții și evenimente, totul fiind înconjurat de peste un hectar de grădini și peluze.

Clemente Pignatti Morano, Managing Partner al Italy Sotheby’s International Realty, a explicat pentru presa din Italia de ce o astfel de locuință este cu adevărat aparte: „Ceea ce face ca această proprietate să fie cu adevărat unică este combinația unor elemente rareori întâlnite împreună într-o singură reședință din Roma: istoria Via Appia, arhitectura, legătura puternică cu peisajul și chiar vestigiile arheologice care fac parte din domeniu”, fără a mai menționa, desigur, faptul că aici au locuit cândva Carlo Ponti și Sophia Loren, un detaliu care ar putea cântări greu pentru un investitor sau, poate, pentru un admirator. „Este o locuință cu o identitate extrem de puternică”, a adaugat Morano, „iar tocmai aceste caracteristici imposibil de replicat o transformă într-o proprietate rară și, în multe privințe, unică.”

Rămâne de văzut dacă, de data aceasta, o va cumpăra cineva.