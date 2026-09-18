După o furtună puternică din Florența, apa a ajuns și într-o vitrină cu un tablou al lui Caravaggio

Sub ochii vizitatorilor, imaginea picturii în ulei din 1598 a devenit neclară, fiind brăzdată de șiroaie lungi de apă. Sursa foto:uffizi.it/

O furtună violentă s-a abătut asupra oraşului Florența, în Italia, iar la Galeria Uffizi, apa de ploaie, infiltrată prin fereastra situată chiar deasupra unei opere de artă, s-a revărsat cu putere peste vitrina în care era expus tabloul “Bacchus” de Caravaggio.

Sub ochii vizitatorilor, imaginea picturii în ulei din 1598 a devenit neclară, fiind brăzdată de șiroaie lungi de apă. Cu toate acestea, protejată de vitrină, opera de artă a rămas intactă. Ca măsură de precauție și pentru a efectua verificările necesare, tehnicienii galeriei au închis temporar sala pentru public și au îndepărtat tabloul “Bacchus“, relatează Corriere della Sera.

Ulterior, au redeschis spațiul pentru vizitatori, lăsând vitrina goală. Provocarea constă acum în securizarea unui element de fereastră situat deasupra uneia dintre cele mai prețioase și renumite opere ale lui Michelangelo Merisi, cunoscut sub numele de Caravaggio.

Ploaia torenţială a afectat Galeriile Uffizi, iar, în ciuda amplului proces de renovare, există încă numeroase secțiuni istorice care necesită atenție. După-amiaza, muzeul a emis un comunicat: „În timpul unei ploi torențiale la Florența (peste 45 de milimetri într-o oră), a avut loc o infiltrație minoră de apă la Galeria Uffizi, sub luminatorul sălii în care sunt expuse șapte picturi din secolul al XVII-lea, inclusiv “Bacchus“ de Caravaggio. Apa a stropit geamul exterior al vitrinei de protecție în care se află lucrarea “Bacchus“. Inspecțiile ulterioare au confirmat că niciuna dintre operele de artă nu a suferit deteriorări. Sala va fi deschisă conform programului obișnuit, începând de mâine dimineață.”

Apa a pătruns și pe podelele Galeriei Palatine și ale Galeriei de Artă Modernă din cadrul Palatului Pitti, impunând închiderea unor zone expoziționale, potrivit Silviei Barlacchi, reprezentantă sindicală a CISL. Și în acest caz, rămâne neclar modul în care s-a produs infiltrația, dacă apa a pătruns prin ferestre lăsate deschise sau din cauza uzurii sistemelor de închidere a ferestrelor.