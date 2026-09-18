Un vortex polar ajunge în România, iar temperaturile scad dramatic. Șefa ANM a anunțat că vor cădea și primele ninsori

Un vortex polar ajunge în România şi se vor înregistra temperaturi de 13 grade Celsius. Şefa ANM anunţă că va ninge la munte. Sursa colaj foto: Getty Images

Un vortex polar va ajunge deasupra României în cursul săptămânii viitoare, iar în unele regiuni, mercurul va coborî în termometre până la 13 grade Celsius. Şefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că miercuri, 23 septembrie, se vor înregistra cele mai mici temeperaturi de săptămâna viitoare. "Există o probabilitate destul de ridicată ca la altitudini mari să apară precipitaţii mixte. Iar vântul va atinge viteze la rafală de peste 70 - 80 km/h", a spus Elena Mateescu.

Vremea se răcește accentuat săptămâna viitoare, în ţara noastră, întrucât o masă de aer foarte rece va pătrunde treptat în România, aducând temperaturi cu mult mai scăzute pentru această perioadă, în special în jumătatea de nord a țării. Potrivit declaraţiilor făcute de şefa ANM, în zona de sud, sud-est a ţării, vremea se va menţine frumoasă şi se vor înregistra posibile valori de 27 - 28 de grade Celsius. Pe de altă parte, în Bucureşti, mercurul va urca în termometre până la 20 de grade.

"Este posibil ca, la mijlocul săptămânii viitoare, în contextul în care masa de aer va fi foarte rece, chiar deosebit de rece în jumătatea nordică a ţării, mai ales, pentru că maximele în aceste zone nu vor mai depăşi 13 - 14 grade Celsius, în timp ce în sud vom mai conta pe valori de 18 - 20 de grade, inclusiv în Capitală.

Da, există o probabilitate destul de ridicată ca la altitudini mari să apară precipitaţii mixte; nu în ultimul rând, şi intensificări semnificative ale vântului, având în vedere vitezele la rafală de peste 70 - 80 km/h. De altfel, răcirea se va resimţi începând de la debutul săptămânii, când în vest, centru şi nord, valorile de temperaturi vor fi în scădere; contăm pe cel mult 19 - 20 de grade, în timp ce în zona de sud, sud-est a ţării vor mai fi posibile valori de 27 - 28 de grade. Iar de marţi şi miercuri, mai ales, temperaturile vor scădea în întreaga ţară, fiind chiar sub normele specifice perioadei în care ne aflăm", a spus Elena Mateescu într-o intervenţie telefonică la Antena 3 CNN, vineri.

Ulterior, şefa ANM a mai făcut următoarele precizări: "Miercuri, săptămâna viitoare, este posibil să înregistrăm cea mai rece zi din săptămâna viitoare, pentru ca, ulterior, de joi, în a doua parte a săptămânii, este posibil să consemnăm mici variaţii de la o zi la alta; oricum, temperaturi în creştere, cu valori de până la 21 - 22 de grade Celsius".

Tot astăzi, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo actualizată până la jumătatea lunii octombrie, în intervalul 21.09 - 19.10.

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"Până atunci, însă, să ne bucurăm de acest final de săptămână, cu valori de temperaturi specifice anotimpului de vară, pentru că 32 de grade, în partea de sud a Olteniei sau în sud-vestul Munteniei caracterizează o vreme de vară. Ecartul valorilor la acest final de săptămână la nivelul maximelor fiind cuprins între 20 până la 32 de grade Celsius, chiar şi în Bucureşti - 30 de grade", a mai precizat Elena Mateescu.