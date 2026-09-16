Consultări la Cotroceni pentru desemnarea candidatului la funcția de premier. Nicușor Dan a chemat joi toate partidele la discuții

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Marius Budăi (PSD): Avem susținerea noastră pe care am acordat-o lui Grindeanu. Ne-am exprimat opțiunea. Suntem deschiși la discuții.

În funcție de propunere, nu am spus „Sorin Grindeanu și atât”, ci am spus că propunerea noastră este Sorin Grindeanu.

Să avem nominalizarea și vom spune foarte clar.

Adrian Cozma (PNL): Europarlamentarul Siegfried Mureșan este cea mai potrivită persoană acum. Polul de Dreapta este cea mai mare coaliție din Parlament astăzi, clară. Avem mai multe voturi decât PNL. Logica ar fi să fie Siegfried Mureșan. Este important ca aceste reforme care au fost începute să poată fi garantate de Siegfried Mureșan.

PNL nu va vota niciun guvern din care face parte PSD sau un independent în spatele căruia s-ar putea afla PSD. Avem experiența neplăcută cu PSD. PSD a aruncat țara în haos politic.

Poziția de premier este liberă astăzi. Când se va face nominalizarea, premierul interimar Ilie Bolojan își strânge lucrurile și, în cinci secunde, pleacă de la Palatul Victoria. PNL are 15%, nu poate încurca pe nimeni în formarea unui guvern.

Sorin Șipoș (USR): Salutăm convocarea acestor consultări cu liderii partidelor.

Mergem cu mandatul despre care am spus de fiecare dată. Decizia spune că nu mai putem avea încredere în niciun acord politic cu PSD. Nu vom susține niciun premier PSD și niciun guvern în care avem ministru PSD.