Consultări la Cotroceni pentru desemnarea candidatului la funcția de premier. Nicușor Dan a chemat joi toate partidele la discuții

Cu ce mandat merg la Cotroceni PSD, PNL și USRPublicat acum 29 minute
Marius Budăi (PSD): Avem susținerea noastră pe care am acordat-o lui Grindeanu. Ne-am exprimat opțiunea. Suntem deschiși la discuții.
În funcție de propunere, nu am spus „Sorin Grindeanu și atât”, ci am spus că propunerea noastră este Sorin Grindeanu.
Să avem nominalizarea și vom spune foarte clar.
Adrian Cozma (PNL): Europarlamentarul Siegfried Mureșan este cea mai potrivită persoană acum. Polul de Dreapta este cea mai mare coaliție din Parlament astăzi, clară. Avem mai multe voturi decât PNL. Logica ar fi să fie Siegfried Mureșan. Este important ca aceste reforme care au fost începute să poată fi garantate de Siegfried Mureșan.
PNL nu va vota niciun guvern din care face parte PSD sau un independent în spatele căruia s-ar putea afla PSD. Avem experiența neplăcută cu PSD. PSD a aruncat țara în haos politic.
Poziția de premier este liberă astăzi. Când se va face nominalizarea, premierul interimar Ilie Bolojan își strânge lucrurile și, în cinci secunde, pleacă de la Palatul Victoria. PNL are 15%, nu poate încurca pe nimeni în formarea unui guvern.
Sorin Șipoș (USR): Salutăm convocarea acestor consultări cu liderii partidelor.
Mergem cu mandatul despre care am spus de fiecare dată. Decizia spune că nu mai putem avea încredere în niciun acord politic cu PSD. Nu vom susține niciun premier PSD și niciun guvern în care avem ministru PSD.
Nicușor Dan cheamă toate partidele la consultăriPublicat acum 1 ora si 9 minute
Președintele României, Nicușor Dan, va invita joi, la Palatul Cotroceni, președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.
Consultările vor avea loc după următorul program:
Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);
Ora 09:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);
Ora 10:00 - Partidul Național Liberal (PNL);
Ora 10:30 - Uniunea Salvați România (USR);
Ora 11:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
Ora 11:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
Ora 12:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);
Ora 12:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);
Ora 13:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;
Ora 13:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
Ora 14:00 - Parlamentarii neafiliați.
Nicușor Dan spunea că va anunța numele premierului înainte de 19 septembrie.
Președintele Nicușor Dan spunea luni că vrea să desemneze un candidat pentru funcția de premier înainte de plecarea sa în Statele Unite și că actualul blocaj politic nu mai poate continua mult timp. Într-un interviu acordat luni Euronews România, șeful statului a vorbit și despre varianta Alexandru Nazare, pe care l-a descris drept un profesionist care cunoaște bine bugetul și relația cu mediul financiar, dar a evitat să spună dacă îl va desemna.
Nicușor Dan a precizat că, în această perioadă, a avut „zeci de discuții” cu reprezentanții partidelor și că negocieri au existat și direct între formațiunile politice.
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spunea luni că Ilie Bolojan ar putea rămâne premier interimar „mult și bine” dacă „nu reușim să învestim un nou Guvern”. El a susținut că varianta alegerilor anticipate „trebuie luată în calcul foarte serios”.