Petrișor Peiu: AUR îi va spune lui Nicușor Dan că e rezonabil să fie organizate anticipate. Nu mergem cu propunere de premier

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat, joi, la Antena 3 CNN că formațiunea îi va transmite președintelui Nicușor Dan la consultările de la Cotroceni că organizarea alegerilor parlamentare anticipate este o variantă „rezonabilă” și că nu va merge cu propunere de premier.

Petrișor Peiu a precizat că AUR nu va susține un guvern din care nu face parte și care nu preia elemente din programul formațiunii.

„AUR îi va spune lui Nicușor Dan că este rezonabil să fie organizate alegeri anticipate. AUR îi va transmite ce nu poate AUR face: nu vom vota un guvern din care nu facem parte sau care nu preia părți din programul nostru”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Peiu a mai spus că AUR nu va veni la consultări cu o propunere de premier, argumentând că președintele ar purta discuțiile cu formațiunea de pe o „poziție de forță”.

„Nu vom merge cu o propunere de premier. Știm că Nicușor Dan va aborda discuțiile cu noi de pe o poziție de forță și atunci nu are rost. Toate mesajele de până acum au fost că atitudinea președintelui nu s-a schimbat”, a afirmat acesta.

Liderul senatorilor AUR a susținut că formațiunea își dorește să ajungă la guvernare, însă nu consideră oportun să înainteze acum o propunere de premier. „Să mergem cu o propunere de premier pentru a-i lăsa președintelui spațiu să se apuce să facă comentarii ca până acum? Nu cred că e înțelept să facem asta”, a spus Peiu.

În ceea ce privește persoana pe care AUR ar putea să o susțină pentru funcția de premier, Peiu a afirmat că, în mod natural, pentru funcțiile importante din stat este avut în vedere președintele partidului. „Natural, orice propunere pentru funcții importante din țară este președintele de partid. Nu vrem să intrăm într-un astfel de dialog cu Nicușor Dan, care ne-a interzis să participăm la formarea unui executiv”, a declarat el.

Petrișor Peiu a mai afirmat că, în acest moment, nu există o majoritate parlamentară clară.

El a precizat că parlamentarii AUR vor avea aceeași poziție în cazul unui vot asupra unui nou guvern. „Parlamentarii AUR ori nu vor vota, ori vor vota toți în bloc, același lucru”, a afirmat Peiu.

Întrebat ce va face AUR în cazul în care Nicușor Dan îl va desemna pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, Petrișor Peiu a susținut că formarea unei majorități trebuie să aibă loc înaintea consultărilor cu președintele.

În privința unei eventuale desemnări a lui Sorin Grindeanu, Peiu a spus că AUR va decide ulterior și a exclus existența unei înțelegeri cu PSD. „Dacă va fi desemnat Grindeanu, vom vedea atunci. Nu cred că sunt mari șanse. Nu avem nicio înțelegere cu PSD, nu există nicio înțelegere între partidele din Parlament, nici între alte partide”, a conchis Petrișor Peiu.