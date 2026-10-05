Peter Szijjártó s-a angajat la BYD, pe care l-a ajutat când era ministru să deschidă prima fabrică din Europa. Acum este anchetat

Ministrul ungar Péter Szijjártó la punerea pietrei de temelie pentru extinderea fabricii BYD din Komárom, nordul Ungariei, iunie 2025. Foto: Profimedia Images

Ungaria îl anchetează pe fostul ministru de Externe din guvernarea lui Viktor Orban în legătură cu modul în care a obținut o funcție de conducere la producătorul auto chinez BYD, relatează Forbes.

Péter Szijjártó s-a prezentat luni în fața unei comisii parlamentare de la Budapesta pentru a răspunde la întrebări privind relația sa cu producătorul chinez de automobile BYD din perioada în care era ministru.

BYD este cel mai mare producător mondial de mașini electrice, notează Forbes. Szijjártó a părăsit viața politică în luna iulie pentru a prelua un post de conducere în cadrul companiei chineze. El a renunțat la mandatul de parlamentar cu aceeași ocazie.

Forbes amintește că Szijjártó a ocupat funcția de ministru de externe al Ungariei timp de 12 ani sub conducerea fostului premier Viktor Orbán, până la înfrângerea electorală din aprilie a partidului acestuia, Fidesz, urmată de pierderea guvernării.

Acuzații de conflict de interese pentru fostul ministru al lui Orban

Anunțul prin care fostul ministru își oficializa intrarea în sectorul privat a generat acuzații de conflict de interese. Szijjártó este suspectat că, în calitate de ministru, ar fi înlesnit producătorului chinez subvenții guvernamentale.

În mandatul lui Szijjártó, a fost încheiat acordul care a permis BYD să deschidă prima sa fabrică din Europa. Obiectivul este localizat în apropierea orașului Szeged, din sudul Ungariei.

La momentul respectiv, ministrul a anunțat, de asemenea, că firma chineză își va stabili sediul european și un centru de cercetare-dezvoltare la Budapesta, beneficiind de un sprijin guvernamental în valoare de 20 de miliarde de forinți, echivalentul a 63,7 milioane de dolari.

La sosirea pentru audierea cu ușile închise de la Comisia pentru Securitate Națională, Szijjártó le-a declarat luni jurnaliștilor că sunt "neînțelegeri grave" legate de investiția BYD în Ungaria. El nu a făcut nicio referire la noua sa funcție în cadrul companiei, pe care a descris-o anterior ca fiind de director executiv, "responsabil cu relațiile externe ale grupului și cu dezvoltarea unor noi linii de afaceri".

"Consider un mare succes faptul că această fabrică a ajuns în Ungaria. Aș dori, de asemenea, să subliniez că subvențiile guvernamentale propuse și acordate pentru construcția fabricii BYD de la Szeged s-au încadrat perfect în limitele obișnuite ale ajutoarelor acordate pentru investiții de o asemenea amploare", a susținut fostul ministru.

În iulie, noul premier al Ungariei, Péter Magyar, le-a comunicat parlamentarilor că Szijjártó a sprijinit compania BYD "cu sute de miliarde de forinți din fonduri publice, prin sprijin diplomatic și infrastructură de stat".

Magyar a adăugat că urmează să fie lansată o anchetă pentru a examina "toate deciziile, negocierile și angajamentele în numele statului" asumate de Szijjártó în legătură cu investiția BYD.

Fostul ministru al lui Orban a mai încheiat acorduri cu producători din China

În perioada în care a activat în guvernul Viktor Orbán, Szijjártó a încheiat numeroase acorduri de investiții străine cu companii chineze pentru deschiderea unor fabrici în Ungaria, vizând în principal producția de baterii pentru industria vehiculelor electrice.

Guvernul lui Orbán spera ca aceste investiții să transforme Ungaria într-un centru global de producție a bateriilor litiu-ion. Totuși, scăderea cererii și alte elemente ce țin de dinamica pieței respective au împiedicat, până în prezent, apariția unor rezultate economice semnificative în urma acestor investiții.

De la preluarea mandatului în luna mai, guvernul condus de Magyar a promis o reglementare mai strictă și o supraveghere mai riguroasă a sectorului de producție a bateriilor, ca urmare a unor accidente de muncă și a constatărilor din mai multe fabrici, care indicau niveluri de contaminare peste limitele legale.