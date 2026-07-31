Peter Szijjarto a cheltuit peste 12 milioane de euro din fonduri publice pe zboruri private. S-a cazat cu 18.000 de euro pe noapte

1 minut de citit Publicat la 08:08 31 Iul 2026 Modificat la 08:08 31 Iul 2026

Fostul ministru de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto. Foto: Hepta

Fostul ministru ungar de Externe, Peter Szijjarto, a cheltuit peste 12 milioane de euro din fonduri publice pentru zboruri private în perioada mandatului, iar el și membrii delegațiilor sale au acumulat în mod repetat facturi uriașe în saloanele VIP ale aeroporturilor, potrivit unei investigații a presei ungare, scrie TVP World.

Szijjarto, care a făcut parte din guvernul de dreapta înlăturat de la putere în aprilie, a cheltuit în total peste 260.000 de euro pentru rezervarea unor zboruri private care nu au mai fost utilizate, a relatat joi publicația ungară de investigații HVG.

Noul guvern al Ungariei, condus de Peter Magyar, acuză fosta administrație că a folosit abuziv banii publici și că a guvernat în beneficiul propriilor membri și al unor oligarhi apropiați.

În timpul deplasărilor oficiale în străinătate, Szijjarto și membrii delegațiilor sale au folosit de 66 de ori saloanele VIP ale aeroporturilor, potrivit informațiilor obținute de HVG în urma unei solicitări formulate în baza legislației privind accesul la informații publice.

Factura totală pentru saloanele de lux s-a apropiat de 140.000 de euro, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 2.000 de euro pentru fiecare călătorie.

Cea mai mare cheltuială a fost înregistrată în timpul unei vizite în Rusia, în iulie 2021, când delegația fostului ministru, formată din 15 persoane, a acumulat o factură de aproape 30.000 de euro, potrivit HVG.

Documentele furnizate publicației de Ministerul ungar de Externe nu precizează ce servicii au fost incluse în aceste sume.

În timpul Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar din 2022, cazarea lui Szijjarto pentru o singură noapte a costat aproape 18.000 de euro, a relatat miercuri postul privat de televiziune RTL Ungaria.

Potrivit regulilor privind achizițiile publice adoptate de fostul guvern Fidesz, Szijjarto avea dreptul să își aprobe singur astfel de cheltuieli, a mai scris HVG.