„Peter Szijjártó distruge documente despre sancțiunile împotriva Rusiei”. Magyar dezvăluie unde ar fi dispărut ministrul lui Orban

Magyar a spus că a primit informații că Szijjarto se află la Ministerul Afacerilor Externe şi „distruge documente". FOTO: Hepta

Ministrul de externe în exercițiu al Ungariei, Peter Szijjarto, a devenit una dintre principalele figuri absente în contextul marilor schimbări politice de la Budapesta. Lipsa sa din spațiul public atât în timpul alegerilor, cât și după anunțarea rezultatelor a alimentat întrebările și speculațiile.

Despre acest lucru, Peter Magyar, câștigătorul detașat al alegerilor de duminică, l-a acuzat luni pe Peter Szijjarto că distruge documente legate de sancţiunile Uniunii Europene la adresa Rusiei, potrivit The Guardian.

La un moment dat în timpul conferinţei de presă, Magyar a primit o foaie de hârtie cu un mesaj, ceea ce i-a întrerupt clar fluxul discursului. El a spus că a primit informații că Szijjarto se află la Ministerul Afacerilor Externe şi „distruge documente care au legătură cu sancţiunile” împotriva Rusiei.

„Distrug documente, iar asta nu-i va ajuta - asta doar pentru a vă oferi un context despre situaţia din Ungaria”, a spus el presei.

El afirmă că, în mod normal, un prim-ministru care preia mandatul primește un briefing de securitate națională de la liderul care pleacă, însă el nu se așteaptă să primească unul.

El susține că există multe documente legale pe care publicul maghiar sau chiar el nu le cunoaște, inclusiv despre obligații internaționale și împrumuturi externe.

„Va trebui să punem mâna pe toate documentele care nu au fost distruse” pentru a înțelege detaliile, spune el.

El afirmă că guvernul său va încerca să le facă publice ori de câte ori este posibil și dacă nu încalcă clauzele de confidențialitate, pentru a aduce mai multă lumină asupra afacerilor guvernului care pleacă.

Ce s-a întâmplat după ce Orban și-a recunoscut înfrângerea

Viktor Orban și principalii săi aliați nu au apărut în public și nu au mai postat nimic pe rețelele sociale, după ce prim-ministrul a recunoscut, duminică seara, o înfrângere electorală „dureroasă”. Péter Szijjártó, ministrul său de Externe, a dispărut chiar mai devreme și nu a apărut pe scenă când Orban a recunoscut că a pierdut. Tot cu tăcere a răspuns și Donald Trump când a fost întrebat cum comentează rezultatul alegerilor.

În realitate înfrângerea „dureroasă” anunțată de Orban înainte ca numărătoarea tuturor voturilor să se încheie a fost zdrobitoare: partidul de opoziție Tisza a câștigat o majoritate constituțională (două treimi din locuri) în Parlament.

Paginile de Facebook ale lui Orbán și ale ministrului său de Externe, Péter Szijjártó, „de obicei pline de activitate”, au amuțit și nimeni nu le-a mai văzut de aseară, a relatat Bloomberg.

„Unde a dispărut Szijjártó?”

Szijjártó, care fusese implicat activ în în campania electorală, a dispărut chiar mai devreme. Nu a fost pe scenă când Orbán și-a anunțat înfrângerea. „Unde a dispărut Szijjártó?” a scris fosta deputată Andrea Varga-Damm.

De duminică seara, Szijjártó doar și-a schimbat imaginea de fundal de pe Facebook cu steagul Ungariei. Ministerul de Externe nu a răspuns solicitării pentru un punct de vedere, potrivit Bloomberg.

Donald Trump a reacționat în esență la fel, susținându-l pe Orbán înainte de alegeri și trimițându-l pe vicepreședintele J.D. Vance să-l sprijine. Întrebat despre rezultatele alegerilor din Ungaria la aeroport, Trump s-a întors fără să spună nimic și a plecat. Public, Trump nu a reacționat nici la înfrângerea lui Orbán și nici la victoria liderului opoziției, Péter Magyar.

„Această majoritate constituțională a Tisza va permite demontarea treptată a întregului sistem autoritar și corupt al lui Orbán. Agentul celor trei stăpâni, Putin, Trump și Netanyahu, cărora le-a oferit serviciile sale în UE, riscă să ajungă la închisoare”, a comentat rezultatul alegerilor politologul și specialistul în Europa Centrală și de Est Ivan Preobrajenski.

Unul dintre cele mai bogate cupluri din Ungaria, fiica lui Orbán și ginerele său István Tiborcz, părăsiseră deja țara, mutându-se la New York înainte de vot. Ei au numit acest lucru o decizie de familie. Tiborcz a devenit un simbol al corupției care a permis rudelor și apropiaților lui Orbán, inclusiv oficialilor de partid, să acumuleze averi uriașe. El și-a construit un imperiu în domeniul imobiliar și hotelier.

Szijjártó a devenit, la rândul său, un simbol al relației strânse dintre regimul Orbán și Kremlin. După cum au arătat în ultimele săptămâni convorbiri telefonice publicate de presa maghiară și internațională, Szijjártó l-a sunat în mod repetat pe ministrul rus de Externe Serghei Lavrov și l-a informat despre discuțiile din cadrul reuniunilor ministeriale ale UE.

În decembrie, în timpul unei vizite la Moscova, el a semnat un acord de extindere a relațiilor dintre Rusia și Ungaria. Această înțelegere acordă în mod specific companiilor ruse acces la noi proiecte în Ungaria în domeniul energiei electrice și al hidrogenului și prevede cooperare în petrol, gaze și combustibil nuclear.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care UE a decis să interzică complet gazul din Rusia până în 2027 și cere Ungariei să înceteze cât mai curând achizițiile de petrol.

Orbán însuși i-a jurat prietenie lui Vladimir Putin și a promis să-l ajute în toate, la fel cum „șoricelul” din basmul pentru copii îl ajuta pe „leu”.