Aproape 11 tone de cupru în valoare de 320.000 de lei au fost confiscate de Garda de Mediu în urma controalelor de la Sintești

Inspectorii au descoperit că unii dintre proprietarii mașinilor utilizate în transportul deșeurilor au întocmit documente de expediere menite să inducă în eroare autoritățile competente. FOTO: Diana Buzoianu/Facebook

Un număr de 11 sancțiuni contravenționale, o sesizare penală, precum și confiscarea unei cantități de 11 tone de cupru, în valoare de 320.000 de lei, reprezintă bilanțul controalelor efectuate, luni, în zona Sintești, a declarat, pentru Agerpres, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu (GNM), Andrei Corlan.

“Ceea ce se întâmplă astăzi este rezultatul unei monitorizări demarate practic de la începutul acestui an și concretizată printr-o monitorizare cu dronă de peste o lună, timp în care am urmărit modul de operare, traseele utilizate și am construit acțiunea pe care am pus-o în aplicare. Acțiunea de astăzi este o colaborare integrată a statului român. Fără Poliție și fără Jandarmerie, ea nu ar fi fost posibilă. Dar ceea ce este important de spus este că, în urma monitorizării făcute astăzi, se transmit, separat de această acțiune, 11 sancțiuni contravenționale și a fost întocmită și o sesizare penală pe constatările făcute din zonă. Atenție, constatările făcute în urma monitorizării, pentru că astea sunt procedurile noi ale Gării Naționale de Mediu și asta este legislația pe care noi am elaborat-o și care a fost promovată anul trecut. În cadrul acțiunii, nu ne-am limitat la localitatea Sintești, unde au mai fost acțiuni, ci am extins-o inclusiv la centrele de colectare, la operatorii economici care lucrează împreună cu ei. Am reușit să indisponibilizăm, printre altele, aproximativ 11 tone de cupru la o valoare estimată de 320.000 de lei. Am reușit să identificăm mașini parcate în diverse incinte care transportau feroase și neferoase, care au fost indisponibilizate de către Garda Națională de Mediu”, a menționat Corlan.

Acesta a adăugat că inspectorii de control au descoperit că unii dintre proprietarii mașinilor utilizate în transportul deșeurilor au întocmit documente de expediere menite să inducă în eroare autoritățile competente.

“Mai mult decât atât, unii dintre deținătorii acestor mașini au încercat să producă documente, cum că ar fi din alte județe transportate și nu din localitatea Sintești. În toate aceste județe declarate ca județe expeditoare, am folosit comisarii de acolo pentru a verifica existența și posibilitatea de expediție a acelor deșeuri. Vă dau un exemplu: la Vâlcea, un punct de lucru care era închis de câțiva ani era dat ca expeditor pentru deșeurile pe care noi le-am identificat. Mesajul este destul de important, pentru că această monitorizare cu drona nu a fost doar aici, în Sintești. Ea se întâmplă în mod constant în mai multe obiective din țară și este modul de operare pe care Garda de Mediu îl va aborda în anii următori, și anume eficiența prin tehnologie astfel încât să utilizăm cât mai puțin resurse, dar să obținem rezultate cât mai mari”, a explicat comisarul general.

Luni dimineața, la ora 6:00, inspectorii Gărzii Naționale de Mediu, alături de echipe ale Poliției Române și Jandarmeriei Române, au descins în localitatea Sintești, dar și în împrejurimi într-o acțiune de control care se află în desfășurare.

Șeful GNM a menționat că, la finalul acestei zile, va fi emis un comunicat de presă în care vor fi prezentate, în mod detaliat, atât acțiunea în sine, cât și numărul de sancțiuni aplicate, valoarea sancțiunilor aplicate, numărul de locații care au fost verificate, numărul de autovehicule indisponibilizate și cantitatea de deșeuri confiscată.