Un autobuz autonom cu pasageri s-a ciocnit cu un tramvai în prima zi de funcţionare, în Suedia

<1 minut de citit Publicat la 15:32 25 Mai 2026 Modificat la 15:32 25 Mai 2026

Tramvai în orașul Goteborg din Suedia. Sursa foto: Vasttrafik via Facebook

Un autobuz autonom a fost lovit luni de un tramvai, în prima zi în care vehiculul transporta pasageri în centrul oraşului Goteborg (vestul Suediei), a anunţat Vasttrafik, compania regională de transport public, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Autobuzul a frânat, iar apoi tramvaiul a lovit autobuzul din spate. Nu au existat decese sau răniţi”, a declarat Patrik Chi de la biroul de presă al Vasttrafik. Acesta a adăugat că autobuzul a fost scos din circulaţie şi va fi inspectat.

De la sfârşitul lunii martie, acest autobuzul autonom a circulat în centrul oraşului Goteborg, dar luni a fost prima zi de testare cu pasageri la bord. Dar la nici două ore de la prima călătorie, s-a produs coliziunea.

Autobuzul autonom are aproape aceeaşi dimensiune ca un autobuz obişnuit şi circulă cu aceeaşi viteză. La bord se află un şofer care poate prelua conducerea vehiculului, dacă este necesar.

În prezent, autobuzele autonome din Europa necesită autorizaţii locale, emise de fiecare oraş şi pentru fiecare rută, adesea pe drumuri private.

UE nu a eliberat încă autorizaţii la nivel european pentru implementare comercială a vehiculelor autonome, fie pentru transport public autonom, fie pentru robotaxiuri.