Alertă imediată de la ANM: E cod galben de furtuni puternice cu grindină. Lista zonelor afectate

Publicat la 18:51 24 Mai 2026 Modificat la 19:45 24 Mai 2026

Meteorologii ANM au emis, duminică, mai multe avertizări nowcasting cod galben de ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină. Sunt vizate localități din mai multe județe.

Avertizări cod galben de furtuni

Valabil de la: 24-05-2026 ora 19:45 până la : 24-05-2026 ora 20:45

Județul Olt: Slatina, Balș, Piatra-Olt, Osica de Sus, Curtișoara, Găneasa, Strejești, Pleșoiu, Brâncoveni, Bobicești, Pârșcoveni, Morunglav, Cârlogani, Teslui, Bârza, Slătioara, Voineasa, Dobrun, Osica de Jos, Șopârlița, Milcov, Ipotesti;

Județul Dolj: Filiași, Plenița, Argetoaia, Brădești, Bucovăț, Braloștița, Breasta, Orodel, Carpen, Teslui, Coțofenii din Dos, Drăgotești, Cernătești, Scăești, Vela, Sopot, Almăj, Terpezița, Grecești, Brabova, Predești, Sălcuța, Coțofenii din Față, Pleșoi, Verbița, Seaca de Pădure, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia;

Județul Mehedinţi: Bălăcița, Oprișor, Butoiești, Bâcleș, Dumbrava, Breznița-Motru;

Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...50 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Valabil de la: 24-05-2026 ora 19:00 până la : 24-05-2026 ora 20:00

Județul Argeş: Pitești, Mioveni, Costești, Ștefănești, Călinești, Bascov, Poiana Lacului, Buzoești, Bradu, Ungheni, Mărăcineni, Stolnici, Merișani, Moșoaia, Lunca Corbului, Suseni, Albota, Budeasa, Căteasca, Recea, Rociu, Cocu, Negrași, Hârsești, Băbana, Oarja, Săpata, Drăganu;

Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...50 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Valabil de la : 24-05-2026 ora 18:50 până la : 24-05-2026 ora 19:45

Județul Gorj: Turceni, Plopșoru, Țânțăreni, Turburea, Aninoasa, Crușet, Vladimir, Bustuchin, Stoina, Logrești, Stejari, Dănciulești, Brănești, Săulești, Licurici, Căpreni, Ionești, Berlești, Hurezani, Bărbătești;

Județul Olt: Vulpeni;

Județul Dolj: Filiași, Argetoaia, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Ișalnița, Braloștița, Goiești, Murgași, Coțofenii din Dos, Cernătești, Scăești, Sopot, Almăj, Bulzești, Brabova, Fărcaș, Mischii, Coțofenii din Față, Tălpaș, Secu, Gogoșu;

Județul Vâlcea: Bălcești, Berbești, Fârtățești, Alunu, Roșiile, Valea Mare, Zătreni, Tetoiu, Grădiștea, Livezi, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Măciuca, Stănești, Lăcusteni;

Județul Mehedinţi: Butoiești, Grozești;

Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...50 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Valabil de la : 24-05-2026 ora 18:25 până la : 24-05-2026 ora 19:30

Județul Gorj: Turceni, Bâlteni, Plopșoru, Drăguțești, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Borăscu, Urdari, Bolboși, Drăgotești;

Județul Olt: Caracal, Drăgănești-Olt, Osica de Sus, Fărcașele, Mărunței, Fălcoiu, Dobrosloveni, Traian, Redea, Rotunda, Deveselu, Studina, Drăghiceni, Stoenești, Cezieni, Vlădila, Grădinile, Osica de Jos;

Județul Mehedinţi: Strehaia, Tâmna, Bâcleș, Prunișor, Pădina, Livezile, Dumbrava, Grozești, Breznița-Motru, Poroina Mare, Greci;

Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...50 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Valabil de la : 24-05-2026 ora 18:20 până la : 24-05-2026 ora 19:00

Județul Argeş: Mioveni, Costești, Ștefănești, Călinești, Topoloveni, Leordeni, Coșești, Bogați, Stâlpeni, Bălilești, Țițești, Priboieni, Suseni, Dârmănești, Căteasca, Rătești, Micești, Rociu, Vulturești, Oarja, Davidești, Beleți-Negrești, Teiu, Dobrești, Boțești;

Județul Dâmboviţa: Crângurile, Cândești, Morteni, Valea Mare;

Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...50 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm)