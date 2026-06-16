SpaceX cumpără Cursor cu aproape 52 de miliarde de euro și intră în plin război AI cu OpenAI și Anthropic

Elon Musk. sursa foto: Hepta

SpaceX a fost de acord să preia Anysphere, compania din spatele popularului instrument de programare cu inteligență artificială Cursor, într-o tranzacție integral în acțiuni care evaluează startupul la 51,7 miliarde de euro, la doar câteva zile după ce firma lui Elon Musk a avut o listare la bursă fără precedent, scrie Euronews.

SpaceX pătrunde tot mai adânc în zona inteligenței artificiale prin cea mai mare achiziție de până acum, semnând un acord de 60 de miliarde de dolari (51,7 miliarde de euro), plătit integral în acțiuni, pentru a cumpăra Anysphere, dezvoltatorul asistentului de programare AI Cursor.

Achiziția, anunțată marți, are scopul de a întări poziția SpaceX pe piața inteligenței artificiale pentru companii, unde rivali precum OpenAI și Anthropic au reușit deja să prindă teren comercial.

Anysphere este un startup din San Francisco care folosește inteligența artificială pentru a automatiza bună parte din procesul de dezvoltare software, iar instrumentul său Cursor este folosit pe scară largă de programatori.

Potrivit unui document depus la autoritățile de reglementare, cele două părți au semnat un acord de fuziune prin care o filială a SpaceX, X67 Inc., va fuziona cu Anysphere, Cursor rămânând o filială deținută integral.

Fuziunea ar urma să fie finalizată în al treilea trimestru al acestui an, sub rezerva aprobării autorităților de reglementare.

Tranzacția vine la doar o săptămână după ce compania lui Elon Musk și-a încheiat listarea de proporții la bursă și marchează un pas îndrăzneț dincolo de rachete și sateliți, către software-ul de inteligență artificială pentru companii.

La momentul redactării, acțiunile SpaceX se tranzacționau cu câțiva cenți sub 200 de dolari în ședința pre-bursieră, în creștere cu peste 4% față de închiderea de luni și cu aproximativ 50% peste prețul de listare, de 135 de dolari.

Avansul de marți ar putea duce SpaceX peste Amazon ca valoare de piață, dacă se mențin câștigurile până la finalul ședinței.

Achiziția vine în urma unei opțiuni pe care SpaceX și-o asigurase în aprilie, când a convenit fie să cumpere Cursor pentru 51,7 miliarde de euro mai târziu în cursul anului, fie să plătească 8,6 miliarde de euro pentru un parteneriat mai restrâns, prin care să furnizeze putere de calcul.

Fondat în 2022, Cursor a crescut rapid, raportând venituri anualizate de tip business-to-business de aproximativ 2,2 miliarde de euro, potrivit datelor companiei transmise agenției Reuters luna aceasta.

Firma atrăsese anterior peste 2,5 miliarde de euro de la investitori, printre care Nvidia și OpenAI.

SpaceX a fuzionat cu xAI, compania de chatbot a lui Musk, în februarie, iar acest nou acord ar putea oferi xAI o poziție mai puternică în zona programării asistate de AI – un domeniu în care a rămas în urma concurenței – oferind în același timp Cursor acces la o putere de calcul mult mai mare.