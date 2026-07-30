Cum să îți păstrezi conversațiile din Claude și fișierele Google private. Unele chaturi și documente apar în motoarele de căutare

Chatbotul Claude este dezvoltat de compania Anthropic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Utilizatorii chatbotului Claude, dezvoltat de Anthropic, au fost surprinși în weekend să afle că unele dintre conversațiile lor ar putea fi găsite prin motoare de căutare precum Google și Bing, potrivit The Guardian. Descoperirea ridică întrebări serioase despre cât control au, în realitate, utilizatorii asupra informațiilor pe care le distribuie online.

Anthropic le permite utilizatorilor Claude să creeze linkuri publice către conversațiile lor, ceea ce înseamnă că oricine deține acel link poate vedea discuțiile, într-un mod similar cu opțiunile de partajare din Google Docs. Ceea ce mulți utilizatori nu au realizat este că aceste conversații, chiar dacă sunt sensibile sau personale, pot ajunge să apară în rezultatele publice ale motoarelor de căutare.

Până marți dimineață, nicio conversație Claude nu mai apărea în rezultatele Google sau Bing pentru căutările care anterior le afișau. Totuși, incidentul i-a determinat pe utilizatorii chatboturilor și ai altor servicii online să își pună întrebări importante: ce înseamnă, de fapt, să faci o conversație „partajabilă”? Când devin fișierele personale publice? Și ce poți face pentru a preveni acest lucru?

Cum au ajuns conversațiile private de pe Claude în Google

Controversa a început duminică, după ce utilizatori Reddit au descoperit că introducerea în Google sau Bing a expresiei „site:claude.ai/share” afișa conversații care conțineau inclusiv discuții personale.

Odată ce un utilizator creează un link public pentru o conversație, acel chat devine public și poate fi indexat de motoarele de căutare. Astfel, cineva care intenționa să împărtășească o conversație doar cu câțiva prieteni ar putea, fără să își dea seama, să o facă accesibilă întregului internet.

Nu este pentru prima dată când conversațiile Claude apar în Google. După un incident similar din septembrie, Anthropic a declarat pentru Forbes că aceste conversații au devenit vizibile deoarece linkurile au fost distribuite online sau pe rețelele sociale.

Compania a precizat atunci că utilizează un fișier robots.txt, care oferă instrucțiuni motoarelor de căutare despre ce pagini pot sau nu pot fi indexate, pentru a preveni astfel de situații.

Atât Google, cât și Bing recomandă dezvoltatorilor și administratorilor de site-uri, inclusiv Anthropic, să adauge și eticheta HTML „noindex”, care împiedică roboții de indexare să afișeze paginile în rezultatele căutării.

Potrivit publicației Wired, multe dintre conversațiile care apăreau în Google nu aveau această etichetă înainte de a fi eliminate. Anthropic nu a răspuns întrebărilor privind introducerea acesteia pentru linkurile publice.

Compania a refuzat să comenteze cazul, însă anterior declarase pentru alte publicații că nu transmite directoare sau hărți ale conversațiilor către motoarele de căutare.

Cum îți poți proteja conținutul

Utilizatorii ar trebui să verifice și setările de partajare de pe alte platforme.

Jurnaliștii de la The Guardian US au folosit o metodă similară pentru a căuta documente Google Drive distribuite prin linkuri publice și au găsit numeroase fișiere, dintre care multe conțineau informații sensibile.

O căutare dedicată pentru documente Google Drive care conțineau cuvântul „test” a afișat mai multe pagini cu documente, de la subiecte de examen din școli până la rezultate ale unor teste pentru depistarea plumbului și radonului în anumite locații.

De asemenea, căutările după termenul „confidential” au scos la iveală documente care conțineau informații potențial sensibile sau private, inclusiv un acord de confidențialitate al unui departament de sănătate publică.

Nu este clar de cât timp aceste documente au fost accesibile online, însă unele fișiere datează încă din 2003.

Ross Richendrfer, purtător de cuvânt al Google, a declarat că aceste documente au putut fi descoperite deoarece linkurile lor fuseseră publicate undeva pe internet sau pe rețelele sociale.

Companiile nu avertizează utilizatorii

Nici Google și nici Anthropic nu îi avertizează explicit pe utilizatori că fișierele sau conversațiile lor pot fi indexate de motoarele de căutare atunci când creează linkuri publice.

Jacob Hoffman-Andrews, specialist senior în cadrul organizației pentru protecția vieții private Electronic Frontier Foundation, consideră că aceste companii ar trebui să fie mult mai clare în privința consecințelor distribuirii unui link public.

„Confidențialitatea oferită de opțiunea «oricine are linkul» este fragilă”, a spus acesta.

„Dacă distribui ceva unui prieten, iar acesta trimite mai departe unui alt prieten, care postează apoi linkul pe rețelele sociale, conținutul poate deveni brusc accesibil și ușor de găsit de oricine pe internet.”

Expertul recomandă utilizatorilor să manifeste „prudență maximă” atunci când creează linkuri publice și, dacă este posibil, să prefere metode alternative, precum copierea textului sau trimiterea unei capturi de ecran.

Cum elimini conversațiile și documentele deja publice

Din fericire, conversațiile Claude și documentele Google Drive care au fost distribuite anterior pot fi retrase din spațiul public.

În Claude

În versiunea desktop, apasă pe pictograma profilului din colțul stânga-jos și selectează „Settings”. Accesează fila „Privacy”, derulează până la secțiunea „Your data” și apasă pe „Manage public chats”. De aici poți șterge conversațiile publice.

În Google Drive

Deschide fiecare document pe care l-ai făcut public, apasă pe butonul „Share” din colțul din dreapta sus și modifică setarea „General access” din „Anyone with the link” în „Restricted” sau limitează accesul doar la anumite persoane, grupuri ori spații de lucru.

Vizibilitatea conversațiilor Claude și a documentelor Google în motoarele de căutare reprezintă un nou semnal de alarmă privind informațiile pe care alegem să le distribuim prin opțiunea „oricine are linkul”.

„Conceperea unor funcții care încurajează distribuirea virală poate determina utilizatorii să ofere, fără intenție, mult mai multe informații decât și-ar dori”, a concluzionat Jacob Hoffman-Andrews.