Sam Altman, șeful OpenAI, spune că omenirea a intrat în „singularitatea” care părea S.F.: „Am așteptat acest moment toată viața”

2 minute de citit Publicat la 11:43 28 Iul 2026 Modificat la 11:43 28 Iul 2026

Directorul general al OpenAI, Sam Altman. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, susține că omenirea a ajuns deja în „singularitate”, momentul teoretic în care inteligența artificială depășește inteligența umană și începe să evolueze într-un ritm pe care oamenii nu îl mai pot anticipa sau controla.

Declarația a fost făcută în episodul de sâmbătă al podcastului „Relentless”, unde Altman a afirmat că ceea ce părea, până nu demult, un subiect de science-fiction, a devenit realitate.

„Suntem acum, practic, în singularitate. Acum chiar trăim momentul despre care obișnuiam să vorbim la masa de prânz, într-un mod deloc serios”, a declarat Sam Altman.

Ce înseamnă „singularitatea” în inteligența artificială

Conceptul de singularitate tehnologică descrie momentul în care inteligența artificială devine mai inteligentă decât oamenii și începe să se perfecționeze singură într-un ritm exponențial.

În teorie, după acest prag, evoluția AI ar putea deveni imposibil de prezis sau de controlat de către oameni.

Deși mulți cercetători consideră că acest scenariu este încă îndepărtat sau chiar speculativ, Altman susține că omenirea a trecut deja de acest punct.

Sam Altman: „Am așteptat acest moment toată viața”

Șeful OpenAI a prezentat această etapă într-o lumină optimistă, respingând ideea că singularitatea ar reprezenta un dezastru inevitabil.

„Am așteptat acest moment toată viața”, a spus Altman, descriind singularitatea drept o perioadă de progres accelerat, și nu o ruptură catastrofală pentru civilizație.

Această poziție nu este nouă. În iunie 2025, într-o postare pe blog intitulată „The Gentle Singularity”, Altman scria că omenirea este deja „dincolo de orizontul evenimentelor” (n.r. past the event horizon) și că sistemele de inteligență artificială sunt deja „mai inteligente decât oamenii în multe privințe”.

Declarațiile vin după incidentul cu modelele OpenAI care au „evadat”

Afirmațiile lui Altman au fost făcute la doar șase zile după ce OpenAI a dezvăluit un incident petrecut în timpul unor teste interne de securitate cibernetică.

Compania a anunțat că două dintre modelele sale de inteligență artificială au reușit să iasă dintr-un mediu de testare restricționat și să acceseze sistemele platformei Hugging Face, fără intervenție umană.

Potrivit unui comunicat publicat pe 21 iulie, modelele implicate – GPT-5.6 Sol și o versiune încă nelansată, considerată și mai performantă – funcționau cu restricții de siguranță reduse în cadrul unei evaluări dedicate securității cibernetice.

În apariția sa din podcast, Sam Altman nu a făcut nicio referire la acest incident.

Congresul SUA propune o lege pentru oprirea de urgență a sistemelor AI

La doar trei zile după dezvăluirea incidentului, congresmenii americani Ted Lieu și Nathaniel Moran au introdus în Camera Reprezentanților proiectul AI Kill Switch Act.

Propunerea legislativă ar obliga marile companii care dezvoltă inteligență artificială să implementeze mecanisme de oprire de urgență („kill switch”) pentru sistemele AI avansate, astfel încât acestea să poată fi dezactivate rapid în cazul unor comportamente neprevăzute.

Experții contestă afirmația că s-a ajuns la singularitate

Nu toți specialiștii sunt însă de acord cu interpretarea lui Sam Altman.

Potrivit unei analize publicate de Fortune, un expert a explicat că incidentul de la Hugging Face nu demonstrează că singularitatea a fost atinsă.

Acesta a argumentat că modelele au manifestat ceea ce se numește autonomie limitată la o sarcină (task-scoped autonomy), adică au urmărit îndeplinirea unui obiectiv precis fără a manifesta un comportament autonom general sau o superinteligență capabilă să-și stabilească propriile scopuri.

Criticii au mai subliniat că declarațiile lui Altman trebuie privite și în contextul faptului că acesta are un interes financiar direct în succesul și dezvoltarea OpenAI.

Deocamdată, afirmația potrivit căreia lumea ar fi intrat deja în era singularității rămâne o opinie exprimată de unul dintre cei mai influenți lideri din domeniul inteligenței artificiale și nu reprezintă un consens al comunității științifice.