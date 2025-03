Singularitatea tehnologică va fi atinsă în urmatoarele 24 de luni. Ce înseamnă pentru omenire

De la apariția modelelor lingvistice mari - Large Language Models, LLM, pe care se bazează chat-boții de Inteligență Artificială - s-au înmulțit predicțiile referitoare la momentul în care va apărea așa-numita Singularitate.

Unii experți din industrie anticipează că acest eveniment se va produce în câteva decenii. La extrema cealaltă se află directorul general companiei americane Anthropic, care estimează că se va întâmpla în doi sau trei ani.

Singularitatea este punctul critic în care Inteligența Artificială, IA, o depășește pe cea umană și apare Superinteligența Artificială, ASI, un sistem tehnologic cu o cuprindere intelectuală dincolo de a oricărui om.

„Ceea ce am văzut la Anthropic și în afara companiei în ultimele luni mă determină să cred că IA va depăși aproape toți oamenii la aproape toate sarcinile în 2-3 ani”, spunea Dario Amodei, CEO Anthropic, în ianuarie.

Dario Amodei said, "I have never been more confident than ever before that we’re close to powerful AI systems. What I’ve seen inside Anthropic and out of that over the last few months led me to believe that we’re on track for human-level systems that surpass humans in every task… pic.twitter.com/5s7DuEggmG