Culisele discuțiilor de la Mar-a-Lago. Trump a promis garanţii de securitate pentru 15 ani, Zelenski a cerut 50 de ani

3 minute de citit Publicat la 16:42 29 Dec 2025 Modificat la 17:40 29 Dec 2025

Problemele teritoriale au rămas nerezolvate după discuțiile între Donald Trump și Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că "situația se apropie mult" de un progres important, de natură să pună capăt războiului din Ucraina, însă omologul său ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că vor fi necesare garanții de securitate pe termen lung pentru a descuraja Rusia, scrie Financial Times.

Trump și Zelenski au discutat duminică în Florida, la Mar-a-Lago, dialogul fiind caracterizat drept "excelent" de liderul american.

Ulterior, într-o conversație pe WhatsApp cu jurnaliștii purtată luni, la întoarcerea în Europa, președintele ucrainean a dezvăluit că în prezent în discuție se află o garanție de securitate americană valabilă inițial timp de 15 ani.

Deși aceasta ar putea fi prelungită, o astfel de durată ar fi prea scurtă, susține Zelenski.

"I-am spus (lui Trump) că ne-am dori foarte mult să luăm în considerare posibilitatea unei garanții de 30, 40 sau 50 de ani", a precizat președintele ucrainean.

Potrivit acestuia, Donald Trump a spus că "se va gândi la asta".

Progrese puține după discuțiile Trump - Zelenski

Întâlnirea de duminică a avut loc la o zi după un atac major cu rachete și drone al Rusiei asupra Kievului. Demersul din Florida a fost considerat punctul culminant al unui efort diplomatic intens pentru a opri cel mai amplu război terestru din Europa din ultimele opt decenii.

Deși Trump și Zelenski s-au lăudat reciproc într-o conferință de presă după discuții, progresele tangibile au fost puține, notează FT.

Liderul de la Kiev a declarat că el și Trump au discutat "toate aspectele" unui plan de pace în 20 de puncte și că a fost parcurs "în proporție de 90%" drumul spre încheierea unui acord.

Președintele ucrainean a adăugat că aspectele militare ale planului au fost "100% convenite", dar nu a oferit detalii specifice.

Ambii lideri au vorbit ulterior cu aliații europeni, inclusiv cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul italian Giorgia Meloni.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat "progresele bune" consemnate duminică. Ea a adăugat că este "esențial pentru acest efort să existe garanții de securitate de neclintit încă din prima zi".

La rândul său, Donald Trump a menționat că a avut o convorbire telefonică "bună și foarte productivă", care a durat mai mult de două ore, cu președintele rus Vladimir Putin, înainte de întâlnirea sa cu Zelenski.

Trump a făcut o remarcă inedită în acest context, afirmând că președintele rus "dorește să vadă Ucraina reușind".

Problemele teritoriale au rămas în suspensie după discuțiile Trump - Zelenski

Președintele SUA a recunoscut, pe de altă parte, că mai există "probleme spinoase" în ceea ce privește ajungerea la un acord de pace. El a indicat în mod specific dezacordurile privind teritoriile între Moscova și Kiev.

Putin insistă cu cerințele maximaliste care presupun ca Ucraina să se retragă unilateral din acele părți ale regiunii Donbas pe care Moscova nu a reușit să le controleze după aproape patru ani de război.

Planul inițial al lui Trump - elaborat cu ajutorul Rusiei - prevedea ca această zonă să fie recunoscută oficial ca teritoriu rusesc - lucru pe care Zelenski l-a descris ca o linie roșie, de neacceptat.

Potrivit președintelui SUA, chestiunea instituirii unei posibile "zone demilitarizate" în regiunea Donbas a rămas nerezolvată.

Zelenski a declarat că ar fi de acord să-și retragă trupele pentru a crea o zonă economică dacă forțele Rusiei ar face același lucru și teritoriul ar rămâne oficial parte a Ucrainei, urmând să fie monitorizat de o forță internațională de menținere a păcii.

Liderul ucrainean a mai arătat că orice concesii teritoriale ar necesita un referendum în Ucraina.

"Desigur, oamenii noștri trebuie să voteze, pentru că este pământul lor, nu pământul unei singure persoane", a explicat Zelenski.

Trump: Europa ar urma să preia o mare parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina

Întrebat ce anume au oferit SUA Ucrainei în ceea ce privește garanțiile de securitate, Donald Trump a spus că dorește "să colaboreze cu Europa" în această privință, iar aliații europeni ar urma să preia "o mare parte" din aceste garanții.

Rusia a indicat anterior că va respinge orice amendamente propuse de Ucraina la planul anterior în 28 de puncte al lui Trump, care a fost elaborat în toamnă cu o contribuție semnificativă din partea Moscovei.

Kremlinul a anunțat, luni, că un nou apel între Putin și Trump va avea loc "foarte curând", dar nu a oferit detalii despre calendar.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Rusia așteaptă să audă detalii din partea SUA înainte de a evalua ultimele discuții ale lui Trump cu Zelenski.