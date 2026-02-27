Turnurile gemene World Trade Center se reconstruiesc în New York, lipite într-o singură clădire zgârie-nori. Va fi sediul unei companii

1 minut de citit Publicat la 16:02 27 Feb 2026 Modificat la 16:02 27 Feb 2026

Două turnuri lipite într-o singură clădire zgârie-nori. Noul World Trade Center din New York. Sursa: Foster + Partners

La aproape 25 de ani de la atentatele de la 11 septembrie 2001 care au distrus complexul World Trade Center, cu cele două turnuri gemene, din New York, un nou zgârie-nori va redefini din nou orizontul sudului Manhattanului.

Compania American Express a anunțat planurile pentru construirea unui nou sediu global la adresa 2 World Trade Center, într-un turn de ultimă generație proiectat de biroul britanic de arhitectură Foster + Partners.

Noua clădire, care va avea o înălțime de 374 de metri și 55 de etaje, va fi deținută și ocupată integral de American Express.

› Vezi galeria foto ‹

Finalizarea proiectului este estimată pentru anul 2031.

Sediul va avea o suprafață de aproape 186.000 de metri pătrați și va putea găzdui până la 10.000 de angajați, în spații de lucru moderne și flexibile.

Compania a transmis că noul turn este conceput pentru a încuraja inovația, colaborarea și starea de bine a angajaților, consolidând totodată legătura istorică a companiei cu New Yorkul, potrivit Dezeen.

Clădirea va include peste un acru (aproximativ 4.000 mp) de spații exterioare amenajate, cu terase verzi și grădini, oferind priveliști ample asupra Manhattanului. Proiectul va integra tehnologii inteligente de ultimă generație și sisteme complet electrice, eficiente energetic, marcând o nouă etapă în reconstrucția și dezvoltarea sitului World Trade Center din Lower Manhattan.