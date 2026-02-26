Unitate militară, oferim cazare pentru turiști. O cabană ilegală a fost construită chiar într-o cazarmă a MApN. Ce a făcut Radu Miruţă

Cazarmă militară transformată în cabană pentru turiști. Sursa foto: Radu Miruță/Facebook

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat sesizarea DNA și a Parchetului Militar după identificarea unor cazuri de corupție, în urma unor controale făcute în cadrul unităților militare ale armatei. Astfel, într-o unitate militară a fost descoperită o „cabană ilegală” construită fără autorizație și oferită spre închiriere turiștilor.

„Într-un minister în care urmează să intre sume importante de bani în perioada următoare, se impune o igienizare serioasă, acolo unde este cazul”, a spus ministrul Miruță, într-o postare publicată pe contul său de Facebook.

„Firma SC Emilian Funghi SRL a primit prin închiriere, de la UM 01232 Oradea, o cazarmă militară, cu scopuri limitate și bine definite prin contract. În afara acestor scopuri, pe terenul unității militare a fost construită o cabană turistică în toată regula (poza în comentariu), fără autorizație și fără ca cineva să intervină. Apoi, a umplut Internetul cu anunțuri de închiriere în mirifică unitate militară”, a precizat ministrul, care a adăugat că a fost sesizat Parchetul Militar, iar contractul de închiriere a fost reziliat.

Un alt caz a fost descoperit la Spitalul Militar Central București.

„Au fost înființate ilegal, „din pix”, 5 posturi de medic care nu existau în organigramă. Pentru aceste posturi au fost angajați medici care lucrau deja în același spital, ca al doilea loc de muncă. Patru dintre cei cinci sunt medici militari, care nu aveau dreptul la un al doilea contract de muncă tot cu MApN. Situația descoperită este una nouă, suplimentară cazului deja cunoscut de la finalul anului trecut și nu s-a produs sub actuala conducere interimară”, a spus Radu Miruță.

Similar, la „Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială”, un medic avea, conform ministrului Apărării, prevăzute în contract încă 3,5 ore suplimentare zilnic, peste programul de bază, fără a se putea face dovada pontajului pentru aceste ore.

Nereguli depistate și la Brigada 122 Logistică Muntenia a armatei române

Alt control, efectuat la cazarma 957 Cincu a constatat „recepționarea unei lucrări în valoare de aproximativ 1 milion RON fără îndeplinirea integrală a clauzelor contractuale”.

Radu Miruță a anunțat sesizarea DNA în cazul unei licitații de corturi pentru armata română, care au fost livrrate și acceptate cu „deficiențe majore”

De asemenea, la brigada 122 Logistică Muntenia, „în doi ani, au fost realizate 1.083 de achiziții directe de la aceeași firmă. Au fost identificate situații în care, deși criteriul de atribuire era prețul cel mai mic, achiziția s-a făcut de la aceeași firmă, la prețul cel mai mare, în detrimentul altor ofertanți”.

„Da, Armata Română are mecanisme interne pentru a scoate în față și a extirpa astfel de cazuri, trebuie doar să vrem. Toleranța față de abateri, improvizații și înțelegeri de culise a luat însă sfârșit. Într-un minister care gestionează bugete consistente și responsabilități esențiale pentru siguranța națională, regulile nu sunt opționale”, a spus ministrul Apărării, Radu Miruță.