Două mesaje Ro-Alert au fost trimise, joi, în Tulcea, cu privire la riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian

Două mesaje Ro-Alert au fost trimise, joi, în Tulcea. Sursa foto: ISU

Persoanele aflate în judeţul Tulcea în zona de graniţă cu Ucraina au primit, joi după-amiază, două mesaje Ro-Alert, într-un interval mai mic de două ore, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, notează Agerpres.

În mesajul transmis în jurul orei 18:15, tulcenii sunt avertizaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile le recomandă să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă.

"A mai fost emis un mesaj RO-Alert întrucât Statul Major al Forţelor Aeriene a identificat o ţintă în zona de nord-est a judeţului Tulcea. Menţionez ca aste mesaje sunt transmise în urma notificărilor primite din partea Statului Major al Forţelor Aeriene şi sunt emise de către IGSU, astfel lanţul de transmitere a informaţiei este mai scurt", a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta, Daniel Năstase.

Joi, în jurul orei 17.00, tulcenii din zona de graniţă cu Ucraina au primit un prim mesaj Ro-Alert de informare cu privire la riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.