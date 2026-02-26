Sălile de jocuri de noroc vor fi interzise în blocuri, condominii și alte locuri din Târgoviște. Primarul a anunțat de unde dispar

Jocuri de noroc. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Sălile de jocuri de noroc vor fi interzise în mai multe locuri din Târgovişte, a anunţat, joi, primarul Daniel Cristian Stan, potrivit Agerpres.

Edilul spune că în prima şedinţă de consiliu local vor fi reglementate toate aceste aspecte, având în vedere că legislaţia permite acum acest lucru.

Totodată, va fi instituită o taxă pentru autorizarea desfăşurării acestor activităţi.

„Aseară a apărut legislaţia privind jocurile de noroc şi au întărit capacitatea administraţiei locale de a interveni în aceste cazuri (...). Ei bine, începând din momentul în care, prin hotărâre de consiliu local, administraţia locală va reglementa locul în care vor fi amplasate asemenea locaţii pentru jocurile de noroc, acestea vor dispărea! Repet, vor dispărea de la parterul blocurilor.

De fapt, vor dispărea din condominii şi vor fi la o distanţă sigură de şcoli, de spitale şi de alte zone sensibile, astfel încât acum putem spune că acest fenomen al jocurilor de noroc poate fi reglementat de administraţia publică locală. Repet, fără jocuri de noroc la parterul blocurilor sau în apropierea blocurilor”, a spus, joi, într-o postare video pe Facebook, Daniel Cristian Stan.