Trump și Netanyahu se înțeleg de minune, mai puțin cum să încheie războiul din Iran. „Israelului îi convine haosul. Nouă, nu” (Axios)

După aproape trei săptămâni de război în Iran, președintele SUA, Donald Trump continuă să se „înțeleagă foarte bine” cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, dar oficialii americani încep să realizeze că obiectivele finale ale SUA și Israelului ar putea să difere tot mai mult, pe măsură ce acest conflict va continua, informează Axios.

Sursele citate de Axios l-au descris pe Trump drept persoana cea mai „entuziastă” din Casa Albă în privința declanșării unui război cu Iranul. Totodată, Trump se declară mult mai aliniat obiectivelor maximaliste pe care le are Netanyahu în privința Iranului, decât consilierii săi de la Casa Albă.

Trei consilieri ai lui Trump au declarat, sub anonimat, că președintele SUA își dorește să pună punct operațiunii militare din Iran înaintea lui Netanyahu.

Criza declanșată de blocarea Strâmtorii Ormuz îl împiedică însă pe Trump să se retragă prea curând din acest război.

În prezent SUA și Israelul colaborează foarte bine: serviciile militare și de informații ale celor doi își coordonează atacurile, chiar dacă țintele și obiectivele urmărite sunt diferite: astfel, în timp ce americanii se concentrează aproape exclusiv pe obiective militare, Israelul țintește și oficialii și liderii politici și militari de la Teheran, în veritabile misiuni de asasinat la nivel înalt, cu scopul pregătirii terenului pentru schimbarea regimului.

Deși schimbarea conducerii politice a Iranului ar putea reprezenta un avantaj și pentru Trump, oficialii de la Casa Albă citați de Axios au declarat că președintele SUA intenționează să declare încheierea războiului atunci când obiectivele principale pentru care a fost declanșat - distrugerea programului nuclear al Iranului, a stocurilor de rachete, a marinei militare și a sistarea fondurilor destinate grupărilor teroriste spriinite de Teheran - vor fi îndeplinite.

„Israelul are alte preocupări”, a declarat un oficial american. „Israelul va încerca să-l ucidă pe noul lider iranian. Ei (israelienii) sunt mult mai interesați de asta, decât suntem noi”.

O dovadă clară în acest sens a fost chiar atacul declanșat chiar în prima zi de război, când Israelul s-a concentrat pe decapitarea întregii conduceri politice și militare de la Teheran, în care a fost ucis ayatollahul Khamenei, în timp ce americanii s-au concentrat pe atacarea rachetelor și dronelor lansate de iranieni spre bazele SUA din regiunea Golfului.

În plus, Mossadul israelian a încercat chiar să provoace deschiderea unui nou front, cu ajutorul kurzilor iranieni din nordul Irakului, care să declanșeze o veritabilă invazie terestră în nord-vestul Iranului. Acest obiectiv nu s-a concretizat însă, până acum.

Până acum singurul moment de „fricțiune” între Washington și Tel Aviv s-a produs în momentul în care israelienii au decis să lovească depozitele de petrol ale Iranului: SUA e mai mult interesată de Israel de stabilizarea prețului la petrol, iar Casa Albă a solicitat Tel Aviv-ului să nu mai atace instalațiile petroliere iraniene, fără un OK din partea Washingtonului.

Trump admite că obiectivele Israelului ar putea fi „puțin diferite” față de SUA. „Știți, ei (israelienii) sunt acolo, noi suntem departe”

„Israelul nu urăște haosul. Noi, da. Noi vrem stabilitate. Netanyahu? Nu așa de mult, mai ales în Iran”, a spus un oficial american.

Fostul șef al Centrului Național pentru Combaterea Terorismului din SUA, Joe Kent a demisionat recent, după ce acesta a declarat că Israelul l-a provocat pe Trump într-un război inutil în Iran.

Într-o scrisoare pentru președintele american Donald Trump, acesta i-a transmis că „nu poate susține războiul în curs”, pentru că „Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru națiunea noastră” și că îi „este clar că am început acest război din cauza presiunilor venite din partea Israelului și a influentului său lobby american”.

Demisia lui Kent a scos astfel la iveală o problemă politică jenantă pentru administrația SUA.

„Suntem conștienți de această imagine, că facem voia Israelului. Nu o facem. Dar înțelegem percepția și (această percepție) nu ne ajută”, a declarat un consilier de rang înalt al lui Trump pentru Axios.

Trump a recunoscut că obiectivele Israelului ar putea fi „puțin diferite” de ale SUA.

„Știi, ei sunt acolo, iar noi suntem foarte departe,” le-a spus Trump reporterilor.

Oficialii europeni au declarat că secretarul de stat Rubio a recunoscut în mai multe apeluri telefonice cu omologii săi europeni că există diferențe între obiectivele SUA și cele ale Israelului. Întrebat într-o conferință de presă săptămâna trecută dacă Iranul va trebui să respecte cerințele atât ale SUA, cât și ale Israelului pentru ca războiul să se încheie, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a spus că SUA vor lua acea decizie. „Obiectivele noastre sunt obiectivele noastre. Noi vom stabili ritmul în care acestea sunt atinse.”