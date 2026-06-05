Ucraina îl contrazice pe Miruță și susține că a anunțat România „în timp util” despre drona scăpată de sub control

sursa foto: Antena 3 CNN

Kievul și Bucureștiul au versiuni diferite despre cât de promptă a fost notificarea în cazul dronei ucrainene care a explodat, vineri, în Portul Constanța. Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe a afirmat că Marina Ucrainei a informat „în timp util” partea română cu privire la faptul că o dronă maritimă fusese scăpată de sub control din cauza interferențelor rusești.

„Marina Ucrainei a informat în timp util partea română cu privire la o dronă navală care și-a pierdut controlul din cauza bruiajului rusesc”, a scris Heorhii Tykhyi, purtătorul de cuvânt al MAE ucrainean, pe rețeaua de socializare X.

„Această coordonare eficientă a permis luarea măsurilor necesare pentru a preveni victimele civile”, a adăugat el.

On the incident in the port of Constanța, Romania: Ukraine’s Navy @UA_NAVY informed the Romanian side in a timely manner of a naval drone that had lost control because of Russian jamming.



Both states’ relevant authorities have been in close touch since then, took control of the… https://t.co/FWQa32bXCj — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026

Tot el mai susține că autoritățile din ambele țări „au preluat controlul asupra situației și s-au asigurat că zona este securizată”. Tykhyi a subliniat, totodată, că incidentul demonstrează că agresiunea rusă reprezintă o amenințare nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga regiune.

Declarațiile Kievului contrazic însă cronologia prezentată de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Potrivit acestuia, drona fusese observată în portul civil încă de la ora 6:00 dimineața, iar notificarea din partea autorităților ucrainene a venit abia în jurul orei 10:00 – cu doar 10-15 minute înainte de explozie.

„Forțele Navale mi-au confirmat că au fost informați în jurul orei 10:00. Contează că de la ora 6:00 și ceva, de când a fost văzută drona în portul civil, până la momentul în care am fost anunțați din partea ucrainenilor, a trecut un interval destul de mare în care n-am știut că este cunoscută situația acelei drone”, a spus Miruță.

Drona ucraineană s-a autodetonat vineri dimineață, în jurul orei 10:30, în Dana 78 din Portul Constanța, fără a produce victime. Ucraina a recunoscut că drona îi aparține și a susținut că a fost bruiată de sistemele electronice rusești. În total, Ucraina a pierdut controlul asupra a patru drone – doar una a ajuns la țărm, celelalte s-au autodistrus în largul Mării Negre.

Incidentul a declanșat evacuări de amploare pe litoral, stațiunile Mamaia și Vama Veche fiind golite, iar peste 1.000 de persoane au fost evacuate în Costinești, Eforie și Tuzla.