NYT: Iranienii se pregăteau să atace avionul lui Trump în Turcia cu un lansator de rachete portabil. Ştiau şi în ce cameră de hotel stă

Donald Trump a plecat din Turcia la bordul vechiului Air Force One, nu al noului Boeing 747-8 donat de Qatar. FOTO: Getty Images

Iranienii care au complotat asasinarea lui Donald Trump în timpul summitului NATO din iulie dețineau informații detaliate despre vizita președintelui, a relatat The New York Times , citând doi oficiali. Iranul ştia chiar şi unde este cazat Trump, în captala Turciei.

Acesta este unul dintre motivele pentru care a trebuit să fie scos în secret din avionul prezidențial într-o dubă folosită pentru deservirea bucătăriei de la bord. Iranienii știau exact unde stătea Trump în Ankara, chiar şi etajul specific al clădirii.

Amenințarea care a determinat operațiunea de evacuare a lui Trump a devenit evidentă pe 8 iulie, în timp ce summitul NATO se apropia de sfârșit. Potrivit surselor NYT, serviciile de informații au aflat despre o amenințare specifică de a utiliza o rachetă sol-aer împotriva Air Force One - adică a oricărei aeronave care îl transporta pe președinte. În plus, un bărbat care transporta un lansator de rachete portabil a fost observat în apropierea locului de desfășurare a summitului.

Trump a sosit la Ankara cu un Boeing 747-8 de lux, pe care Qatarul i-l dăduse anterior cadou. Ulterior s-a anunțat că se va întoarce cu un alt avion - un Boeing 747-200B, Air Force One-ul său obișnuit - „de dragul vremurilor de demult”, cum s-a exprimat Trump. S-a îmbarcat în avion în văzul tuturor camerelor de filmat. Dar apoi, așa cum a relatat The Washington Post cu o zi înainte, a fost transferat în secret într-un alt avion militar, într-o dubă concepută pentru a livra mese în timpul zborului.

Era un C-32A („Air Force Two”), un Boeing 757 modificat. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, s-a îmbarcat în el la Ankara pentru a crea aparența unui zbor de rutină. Acesta era avionul cu care Trump a fost adus din Turcia.

Informațiile au fost considerate suficient de credibile pentru a-l determina pe Trump și pe membri de rang înalt ai administrației sale să pună în scenă această diversiune, pentru a-l scoate din țară în siguranță, au declarat surse pentru Times.

Trump le-a spus ulterior reporterilor: „Cred că avionul meu, cel cu care am zburat, era în pericol grav... Cred că acel avion, cu un grad ridicat de probabilitate, ar fi fost o țintă.” El a adăugat că a ascultat de Serviciile Secrete și de armată: „Ei au vrut să iau un alt zbor, un alt avion. Trebuie doar să fac ce spun ei.”

Înainte de plecarea din Ankara, Trump a anunțat că va zbura până la baza RAF Mildenhall din Marea Britanie cu vechiul Air Force One, de culoare albastru-deschis, "de dragul vremurilor de altădată". Noul avion urma să oprească la aceeași bază, pentru a putea fi vizitat de militarii americani staționați acolo.

Jurnaliștii care credeau că se află în același avion cu Trump au primit ordin să țină închise jaluzelele ferestrelor din cabina presei. Și unii angajați ai Casei Albe ar fi crezut că președintele se afla la bord.

Întrebat ulterior de ce jurnaliștii au trebuit să țină jaluzelele coborâte, Trump a răspuns că se aflau, probabil, "într-un zbor periculos". "Dar dacă eu pățesc ceva, pățiți și voi, nu-i așa?", a adăugat președintele.

Avionul C-32A care îl transporta pe Trump a aterizat în Marea Britanie în jurul orei locale 22.20. Vechiul Air Force One, în care se aflau jurnaliștii, a sosit câteva minute mai târziu. Nu este clar cum a fost mutat Trump înapoi în vechiul Air Force One, din care a fost văzut apoi coborând.

Jurnaliștii acreditați la Casa Albă au relatat că Trump a coborât din vechiul Air Force One la ora locală 22.56. El nu s-a oprit să discute cu ei. După ce i-a salutat pe militarii prezenți, președintele s-a îndreptat spre noul avion oferit de Qatar.

Întrebată despre zborul secret efectuat cu o a treia aeronavă, Casa Albă a transmis o declarație a directorului de comunicare Steve Cheung. Acesta a spus că avionul oferit de Qatar a fost dotat cu măsuri stricte de securitate pentru protejarea președintelui și a personalului său.

O operațiune asemănătoare a avut loc în anul 2000, când Bill Clinton a zburat în Pakistan cu un avion fără însemne, iar Air Force One a fost folosit drept momeală.