Trump a trimis înapoi în hangar noul Air Force One primit cadou de la Qatar: "Trebuie îmbunătățit la maximum"

1 minut de citit Publicat la 09:51 20 Iul 2026 Modificat la 09:51 20 Iul 2026

Donald Trump va efectua în această săptămână primul său zbor la bordul noului Air Force One, un Boeing 747 oferit de Qatar. FOTO Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a explicat duminică faptul că noul avion Air Force One, oferit de Qatar, va fi trimis înapoi în hangar pentru a fi îmbunătăţit "la maximum", în urma unor temeri legate de posibile breşe de securitate.



Trump a efectuat primul său zbor cu acest Boeing 747-8 pe 1 iulie. Însă, după ce a fost văzut plecând de la summitul NATO din Turcia la bordul unui aparat vechi, pe data de 10, au apărut semne de întrebare.



Potrivit New York Times, noul avion nu dispune de aceleaşi dotări ca cel precedent, în special în ceea ce priveşte apărarea antirachetă.



"Are multe capacităţi, dar din câte am înţeles, în aproximativ o lună, îl vor trimite pentru a-l upgrada la maximum", le-a spus Trump jurnaliştilor care l-au întrebat despre acest subiect.



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Trump, care se întorcea la Washington după ce asistase la finala Cupei Mondiale de fotbal în New Jersey, nu a oferit detalii despre aceste îmbunătăţiri planificate, scrie Agerpres.



El minimizase deja îngrijorările legate de acest nou avion prezidenţial.



Donald Trump a dat asigurări că l-a trimis mai devreme de la summitul din Turcia pentru a le fi arătat soldaţilor de la o bază aeriană din Regatul Unit.



Aeronava de lux i-a fost dăruită anul trecut de către familia regală din Qatar. El se plânsese în repetate rânduri de avioanele prezidenţiale aflate în serviciu din 1990, care erau, prin urmare, învechite.



Două avioane Boeing Air Force One urmează să fie livrate în cursul acestui deceniu, după mai multe întârzieri şi depăşiri de costuri.