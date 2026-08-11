Pasagerii stau la cozi câte 120 de minute în Frankfurt sau Amsterdam. Timpii de așteptare în aeroporturi s-au dublat din cauza EES

Pasagerii stau la cozi câte 120 de minute în Frankfurt sau Amsterdam. FOTO: Profimedia Images

Timpii de așteptare s-au dublat în marile aeroporturi europene, după introducerea noului sistem electronic de control la frontierele Uniunii Europene, EES, potrivit datelor obținute de Financial Times. La aeroporturile din Frankfurt și, respectiv, Amsterdam, pasagerii au ajuns la stea la coadă până la 120 de minute în luna iulie.

La aeroportul din Frankfurt, timpul maxim petrecut la coadă a ajuns la 120 de minute în luna iulie, în plin sezon estival, față de 60 de minute în aceeași perioadă a anului trecut. Datele provin de la compania de analiză a călătoriilor Qsensor. La Munchen, timpul maxim de așteptare a crescut de la 31 la 60 de minute. Și aeroportul din Amsterdam a înregistrat o creștere importantă, de la 80 la 120 de minute.

Reprezentanții industriei turistice au avertizat în repetate rânduri că noul sistem va provoca întârzieri mari. Aceștia susțin că autoritățile nu au luat suficient în calcul riscul formării unor blocaje, în condițiile în care aeroporturile întâmpină dificultăți în verificarea rapidă a pasagerilor.

Uniunea Europeană a introdus în aprilie Sistemul de intrare/ieșire, cunoscut sub abrevierea EES. La prima sosire în UE, călătorii din Regatul Unit și din alte țări din afara Uniunii trebuie să își înregistreze amprentele, fotografia și datele personale.

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a declarat că sistemul a fost "proiectat greși" și că procedura de înregistrare ar trebui mutată online. "Numai europenii puteau inventa o asemenea porcărie", le-a spus el investitorilor luna trecută. O’Leary a adăugat că Ryanair a observat cozi mari în aproximativ 15 aeroporturi.

Sistemul EES are ca scop să îmbunătățească securitatea frontierelor Uniunii Europene. Acesta înregistrează persoanele care intră și ies din spațiul comunitar, identifică vizitatorii care depășesc perioada legală de ședere și ajută la găsirea persoanelor căutate pentru infracțiuni. Introducerea sa a fost însă afectată de întârzieri, probleme tehnice și defecțiuni ale echipamentelor.

Un reprezentant al aeroportului din Frankfurt a declarat că noile controale la frontieră au provocat „întârzieri ale plecărilor și alte perturbări operaționale”.

Datele transmise de Qsensor către Financial Times arată cât durează așteptarea la cozi în diferite momente ale zilei. Informațiile se bazează pe raportările pasagerilor și pe datele disponibile public.

"Pe măsură ce timpii de așteptare cresc, vedem tot mai multă neliniște în rândul turiștilor britanici și nord-americani, care nu știu cât vor fi nevoiți să stea la coadă", a declarat Oliver Maxfield, fondatorul Qsensor.

Datele indică majorări clare ale timpilor de așteptare în orele de vârf în cele trei aeroporturi, care se numără printre cele mai mari noduri aeriene din Europa. La Munchen, creșterea a fost observată numai în cazul pasagerilor verificați manual. Acest lucru arată că înregistrarea în EES a contribuit la întârzieri, deoarece porțile automate sunt rezervate cetățenilor UE, care nu trebuie să se înscrie în sistem.

Pentru a reduce aglomerația, numeroase aeroporturi au suspendat temporar unele verificări EES. De exemplu, în perioadele foarte aglomerate, acestea nu mai colectează amprentele pasagerilor. Această flexibilitate ar urma să se încheie în septembrie. Opt state membre ale UE și Elveția au cerut însă Comisiei Europene să prelungească măsura.

Comisia Europeană discută în prezent cu statele membre despre posibilitatea menținerii excepțiilor

"În ceea ce privește perioada de după vară, suntem în contact strâns și constructiv cu cele câteva state membre care se confruntă cu dificultăți la anumite puncte de trecere a frontierei", a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei.

Acesta a precizat că înregistrarea în EES durează în medie 70 de secunde și că, "în majoritatea cazurilor", efectele asupra călătorilor din afara Uniunii Europene sunt limitate.

Reprezentantul Comisiei a subliniat și "beneficiile foarte clare pentru securitate" aduse de noul sistem. De la lansare, prin EES au fost înregistrate 160 de milioane de intrări și ieșiri.

Directorul general al British Airways, Sean Doyle, le-a spus jurnaliștilor că sistemul a provocat blocaje în unele aeroporturi. În ansamblu, acesta nu a afectat însă "în mod semnificativ" activitatea companiei aeriene.