Un elicopter a aterizat pe o plajă din Grecia, printre turiști, pentru că un pasager ar fi vrut să înoate. Poliția a deschis o anchetă

Autorizația de aterizare a elicopterului era pentru Alykes, lângă Adamantas, principalul port al insulei, și aeroportul Milos, nicidecum pentru Sarakiniko. Foto: Captură X

Autoritățile elene au deschis o anchetă după ce un elicopter privat a aterizat pe populara plajă Sarakiniko de pe insula Milos, printre sute de vizitatori, pentru ca un pasager ar fi vrut să înoate. Un procuror a ordonat poliției să strângă informații despre pilot, pasager și elicopter, în timp ce autoritățile stabilesc dacă a fost comisă vreo infracțiune. Autoritatea Aviației Civile din Grecia investighează, de asemenea, incidentul, și se așteaptă ca pilotul să fie chemat la interogatoriu, scrie publicația Ekathimerini.

Situația a luat o nouă întorsătură după ce ministrul Infrastructurii și Transporturilor, Christos Dimas, a declarat că autorizația de aterizare a elicopterului era pentru Alykes, lângă Adamantas, principalul port al insulei, și aeroportul Milos, nicidecum pentru Sarakiniko.

Aeronava, un Robinson R44, este un elicopter utilitar ușor, monomotor, cu patru locuri, utilizat în mod obișnuit pentru zboruri private, servicii charter și antrenament de zbor. Aeronava a zburat spre Sarakiniko, pe coasta de nord a insulei, și a aterizat pe rocile sale vulcanice albe. Videoclipul incidentului s-a răspândit rapid online, arătând aeronava în mijlocul unui număr mare de persoane care mergeau la plajă.

Το ελικόπτερο δεν είχε άδεια να προσγειωθεί στο Σαρακήνικο.

Οι νεόπλουτοι έχουν ξεσαλώσει και προκαλούν το δημόσιο αίσθημα κουρελιάζοντας τα πάντα για την διασκέδαση τους.

Δείτε βίντεο pic.twitter.com/0Lxvv6e8gb — Αντώνης Νταλακογεώργος (@Adalakogeorgos) August 10, 2026

Aterizarea a stârnit îngrijorări cu privire la siguranța publică și la protejarea orașului Sarakiniko, una dintre cele mai cunoscute atracții turistice ale Greciei.

Primarul orașului Milos, Manolis Mikelis, a numit incidentul „complet nebunesc și periculos”, punând la îndoială decizia de a ateriza în cea mai aglomerată parte a plajei doar pentru ca pasagerii să poată face fotografii și să înoate.

Incidentul a reaprins, de asemenea, îngrijorările cu privire la protejarea Sarakiniko, o destinație emblematică ce atrage mii de vizitatori în timpul verii. Autoritățile locale de pe insulă au declarat, anul trecut, că un permis de construire pentru o stațiune pe „plaja lunii”, renumită la nivel mondial, a fost revocat de departamentul de planificare al municipalității, deoarece nu a îndeplinit standardele de inspecție.

Conform reglementărilor existente din Grecia, elicopterele pot utiliza zone de aterizare în afara heliporturilor autorizate în anumite condiții. Articolul 12 din Decretul prezidențial 19/2009 permite unui pilot să selecteze un loc de aterizare după ce stabilește că acesta este adecvat, dar astfel de aterizări sunt supuse unor restricții, inclusiv interdicția de a utiliza locuri acoperite de protecția mediului sau de altă natură legală.

Sarakiniko nu este inclusă în prezent în rețeaua Natura 2000, deși peste 30% din insula Milos este acoperită de rețeaua de arii protejate.

Autoritatea Aviației Civile examinează dacă pilotul a respectat procedurile aplicabile, regulile de zbor și cerințele operaționale. De asemenea, aceasta revizuiește cadrul juridic mai larg care reglementează aterizările elicopterelor în afara heliporturilor organizate.

Autoritatea lucrează la o actualizare a Decretului prezidențial 19/2009, punându-se un accent mai mare pe siguranța zborurilor, protejarea vieții umane și garanțiile pentru zonele protejate de mediu.

Incidentul a stârnit, de asemenea, critici din partea locuitorilor și a profesioniștilor din turism, care spun că Sarakiniko poate atrage sute sau chiar mii de vizitatori în timpul verii.

Manos Kyritsis, un om de afaceri local care a filmat elicopterul, a declarat că acesta a aterizat în cea mai aglomerată secțiune a plajei, într-un moment în care se aflau sute de oameni.

„Elicopterele aterizează în mod normal în zona Alykes, la câțiva kilometri distanță”, a spus el.

Autoritățile vor stabili acum dacă pilotul avea vreo autorizație aplicabilă la Sarakiniko și de ce elicopterul a aterizat acolo, în ciuda existenței unui loc de aterizare autorizat în altă parte a insulei.