Rezerviștii din trei județe sunt chemați la unitățile militare. Anunțul MApN

1 minut de citit Publicat la 14:43 10 Aug 2026 Modificat la 14:56 10 Aug 2026

Rezerviștii din trei județe sunt chemați la unitățile militare. Foto: Armata României/Facebook

Exerciţiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi teritoriului pentru apărare, MOBEX NT-SV-BT-26, începe vineri şi se va desfăşura până marţea viitoare, simultan, în judeţele Neamţ, Suceava şi Botoşani. Potrivit MApN, rezerviştii cu domiciliul în respectivele judeţe vor participa, pe durata unei zile, la activităţi specifice de pregătire, în unităţile militare în care sunt repartizaţi.

De asemenea, sursa citată menţionează că în judeţul Neamţ, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va evalua nivelul de pregătire a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice şi operatorilor economici.

"MOBEX NT-SV-BT-26 este organizat în baza Legii 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi a Legii 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare. Potrivit legii, rezerviştii participă la antrenamentele şi exerciţiile de mobilizare. Totodată, angajatorii au obligaţia de a asigura participarea rezerviştilor salariaţi la aceste activităţi, prin acordarea unui concediu suplimentar plătit, în baza adeverinţei eliberate de centrul militar", se precizează în comunicat, potrivit Agerpres.

Documentele de convocare pentru exerciţiu vor fi înmânate rezerviştilor de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne, a informat MApN.

Exerciţiile de tip MOBEX sunt planificate şi organizate pe timp de pace, pe teritoriul naţional, şi vizează, în principiu, zece judeţe pe parcursul unui an. Activităţile au ca obiectiv verificarea gradului de asigurare cu personal şi materiale a structurilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale.

Exerciţii similare au mai avut loc în aceste zone: Neamţ - 2018, în Suceava - 2019, Botoşani - 2016.

În acest an, ultimul a fost în perioada 11-15 mai, simultan în judeţele Alba şi Hunedoara.