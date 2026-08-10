Ședință de urgență la Cernavodă, după ce Dunărea a scăzut cu 5 cm. Apele Române: Pulsațiile de nivel ar fi anulat efectul barjelor

Centrala de la Cernavodă (CNE). În partea dreaptă a imaginii este Unitatea nr. 1, iar în stânga, Unitatea nr. 2. Sursa foto: Agerpres

Efectul acţiunilor de pe Dunăre nu a fost durabil, motiv pentru care trebuie să fim pregătiţi şi pentru scenariul în care unitatea 2 de la Cernavodă, pentru o scurtă perioadă, nu ar funcţiona, a declarat luni, la RFI, secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Buşoi. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, la Cernavodă are loc o ședință de urgență, după ce nivelul Dunării a scăzut cu 5 cm.

Potrivit datelor oficiale, de duminică până luni, la Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut cu 5 cm. Anterior, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, susținea că nivelul apei la Cernavodă a crescut peste weekend cu 4 cm. Potrivit prognozei hidrologilor, în următoarele zile nivelul Dunării va scădea cu încă 9 cm.

UPDATE: Precizări de la Apele Române privind efectele scufundării barjelor

Apele Române estimează că în zilele următoare, nivelurile Dunării la Cernavodă vor scădea cu 2 cm/zi, până în data de 14 august, când se va încetini această scădere, adică va fi 1 cm/zi, și se va stabiliza în data de 16 august în jurul valorii de -236 cm, conform prognozei emise luni de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Autoritățile mai precizează că efectul operațiunilor de scufundare a barjelor s-a văzut duminică, 9 august, când nivelul Dunării la Cernavodă scăzuse anterior cu 4 cm și apoi a crescut cu alți 4 cm, adică un total 8 cm.

Potrivit celor de la Apele Române, de la punctul de bifurcație până la Cernavodă este o distanță de 60 de km. Pe această lungime, există praguri care creează pulsații de nivel.



"La Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut cu 5 cm față de ziua precedentă, ajungând la valoarea de -227 cm (față de -222 cm cât se înregistra ieri, 9 august).

În zilele imediat următoare, nivelurile Dunării la Cernavodă vor scădea cu 2 cm/zi, până în data de 14 august, când se va încetini această scădere (adică va fi 1 cm/zi) și se va stabiliza în data de 16 august în jurul valorii de -236 cm, conform prognozei emise astăzi de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor", se precizează într-un comunicat de presă.

Din acest motiv, recomandarea Administrației Naționale „Apele Române” este aceea ca Administratia Fluviala a Dunarii de Jos RA să continue acțiunile de dragare în zonele de acces, în vederea asigurării scurgerii apelor spre Centrala de la Cernavodă.

UPDATE: Ședință de urgență la Cernavodă

La Cernavodă are loc o ședință de urgență, potrivit surselor Antena 3 CNN. Specialiști de la centrală, din Ministerul Transporturilor și de la AFDJ lucrează la o soluție pentru deblocarea unui "dop" creat cel mai probabil în decursul nopții care afectează nivelul apei și inclusiv bazinele de racire de la Unitatea 2. Efectul barjelor există, susțin sursele citate, iar speranța autorităților era o creștere suplimentară a nivelului apei în decursul zilei de de azi. Totuși, crearea acestui dâmb de pietriș a dus la o scădere a nivelului apei.

"După primele scufundări, am văzut o ameliorare a nivelului Dunării în zona Cernavodă. Din datele pe care le avem (...), se pare că acest efect nu a fost unul durabil", declara luni dimineață secretarul de stat în ministerul Energiei Cristian Bușoi.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei afirmă că "trebuie să fim pregătiţi şi pentru scenariul în care unitatea 2, pentru o scurtă perioadă de timp, nu ar funcţiona".

La ora 16, la Guvern are loc o ședință extraordinară în care ar urma să fie aprobat un proiect de hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, bani necesari pentru continuarea dragării pe Dunăre.

Ce arată prognozele. Cernavodă s-ar putea închide complet în următoarele zile

După ce duminică nivelul apei la Cernavodă a stagnat, luni acesta a fost cu 5 cm mai mic. Prognoza pentru zilele următoare arată o tendință de scădere în continuare a nivelului Dunării. Astfel, miercuri ar urma să fie atins nivelul la care autoritățile au anunțat că se va închide centrala nucleară (-230 cm).

Prgonoze hidro pentru Cernavodă: 10 august -227 cm; 11 august -229 cm; 12 august -231 cm; 13 august -233 cm; 14 august -234 cm; 15 august -235 cm; 16 august -236 cm; 17 august -236 cm.

Bușoi declară că "trebuie să fim pregătiţi şi am făcut paşii prin Hotărârea de Guvern privind situaţiile de criză, apoi prin aprobarea normativului de limitări de consum de către Transelectrica, aşa cum domnul prim-ministru a explicat public de câteva ori, e bine să fim pregătiţi şi pentru scenarii în care în cel mai rău caz, evident, am avea unele limitări de consum în orele de vârf la marii consumatori industriali, asta este ce poate fi mai rău".

Cristian Buşoi spune că "orice eficientizare de consum înseamnă şi un avantaj personal, prin scăderea facturii, dar fără să renunţe la confort, fără să ajungem în situaţii extreme, cum din păcate se propagă, că nu despre asta e vorba, nici să nu mai ţinem becul aprins deloc, nici să nu mai facem duş, nici să nu mai spălăm deloc, astea sunt lucruri despre care nu s-a vorbit".

"Pur şi simplu, mutarea unor activităţi din timpul orelor de vârf în afara acestor ore. Şi poate aerul condiţionat care să nu funcţioneze la maxim între 19 şi 22, acest gest făcut în acelaşi timp de un număr important de oameni ar putea să genereze un efect bun în sistemul energetic naţional. Şi pe partea industrială, dacă anumite activităţi de revizie, de reparaţii, anumite concedii pot fi programate în aceste două săptămâni, între 10 şi 24 august, să zicem, perioada critică, ajută foarte mult, pentru a nu ajunge la limitări pentru consumatorii industriali", explică el.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei declară că "dacă unitatea 2 de la Cernavodă nu va mai avea apă pentru pompele de răcire, în această săptămână, la începutul săptămânii viitoare, pentru că nu putem cuantifica efectul lucrărilor şi nici la centimetri felul în care scade apa Dunării şi dacă în paralel, pe piaţa regională de electricitate nu va fi suficientă electricitate în orele de vârf să o importăm, Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Naţional, va limita cu 10%-20%-30%, în funcţie de situaţie, cantitatea de electricitate pe care o primesc marii consumatori industriali, din acele patru grupe de activităţi industriale consumatoare şi care nu ating nici serviciile vitale, spitale, Poliţie, jandarmi, servicii suport, nici populaţia. Populaţia nu va resimţi nimic, indiferent de cât de dificilă va fi situaţia, dacă s-ar închide unitatea 2".

Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Irinel Ionel Scrioşteanu, care a coordonat acţiunea de pe Dunăre de la Bala, afirmă că reactorul 2 de la Centrala nucleară Cernavodă rămâne în funcţiune, după ce s-a reuşit direcţionarea spre Cernavodă a aproximativ 50 metri cubi de apă pe secundă. El avertizează, însă, că pericolul nu a trecut.